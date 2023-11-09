Чт, 9.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Медики объясняют: какие симптомы указывают на воспаление среднего уха?

PM Tervis
Facebook
Comments
Частые прикосновения к уху могут указывать на отит.
Частые прикосновения к уху могут указывать на отит. Фото: Shutterstock

Острое воспаление среднего уха или отит представляет собой воспаление в пространстве внутри уха, которое чаще всего вызывают вирусы, реже - бактерии. Чаще всего отит возникает у детей, особенно в возрасте 6-15 месяцев, но им могут заболеть и взрослые, пишет virtualklinik.ee.

В большинстве случаев симптомы отита появляются быстро и проходят в течение нескольких дней. Основными симптомами являются:

  • Боль в ушах, которая возникает, когда жидкость внутри уха из-за воспаления растягивает барабанную перепонку
  • Высокая температура
  • Общее недомогание
  • Головная боль
  • Потеря слуха из-за жидкости внутри уха, которая препятствует прохождению звука
  • У детей ушные инфекции могут сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей
  • В некоторых случаях в барабанной перепонке может возникнуть отверстие, через которое гнойная жидкость может выйти из уха

У совсем маленьких детей, которые еще не умеют выражать свои мысли словами, на ушную инфекцию могут указывать частые прикосновения к уху, раздражительность, плохой аппетит, насморк, отсутствие реакции на более тихие звуки (в связи с сопровождающим воспаление снижением остроты слуха).

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх