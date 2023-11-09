Медики объясняют: какие симптомы указывают на воспаление среднего уха?

Острое воспаление среднего уха или отит представляет собой воспаление в пространстве внутри уха, которое чаще всего вызывают вирусы, реже - бактерии. Чаще всего отит возникает у детей, особенно в возрасте 6-15 месяцев, но им могут заболеть и взрослые, пишет virtualklinik.ee.