Медики объясняют: какие симптомы указывают на воспаление среднего уха?

Острое воспаление среднего уха или отит представляет собой воспаление в пространстве внутри уха, которое чаще всего вызывают вирусы, реже - бактерии. Чаще всего отит возникает у детей, особенно в возрасте 6-15 месяцев, но им могут заболеть и взрослые, пишет virtualklinik.ee.
В большинстве случаев симптомы отита появляются быстро и проходят в течение нескольких дней. Основными симптомами являются:
- Боль в ушах, которая возникает, когда жидкость внутри уха из-за воспаления растягивает барабанную перепонку
- Высокая температура
- Общее недомогание
- Головная боль
- Потеря слуха из-за жидкости внутри уха, которая препятствует прохождению звука
- У детей ушные инфекции могут сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей
- В некоторых случаях в барабанной перепонке может возникнуть отверстие, через которое гнойная жидкость может выйти из уха
У совсем маленьких детей, которые еще не умеют выражать свои мысли словами, на ушную инфекцию могут указывать частые прикосновения к уху, раздражительность, плохой аппетит, насморк, отсутствие реакции на более тихие звуки (в связи с сопровождающим воспаление снижением остроты слуха).