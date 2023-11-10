В студии Postimees Алексей Яшин: чего ждать от партии «Ээсти 200» под руководством нового председателя?

- Лаури Хуссар, объясняя причины отставки, сказал, что ему необходимо сосредоточиться на работе спикера Рийгикогу, при этом в качестве самых вероятных сменщиков Хуссара называют Кристину Каллас и Маргуса Цахкна. Трудно представить себе, что у них на постах министров сейчас мало работы: у Каллас - переход на эстонский язык школьного образования и забастовка учителей, Цахкна на посту главы МИДа едва ли страдает от избытка свободного времени с учетом идущих в мире войн. Не звучат ли названные Хуссаром причины отставки все-таки не совсем убедительно для общественности?

- Можно ли хотя бы отчасти считать отставку Лаури Хуссара сигналом, который партия посылает своим избирателям, сигналом о том, что «Ээсти 200» объясняет падение рейтинга не только не зависящими от нее обстоятельствами, вроде сложной экономической ситуации, разоренной предыдущими правительствами госказны или персональных проблем отдельных людей, например, Йоханны-Марии Лехтме, но и своими собственными просчетами и недоработками? И что выборы нового председателя - это создание условий для более эффективной работы над ошибками?

- Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс сказал на этой неделе, что хотя он сейчас никаких угроз для устойчивости правящей коалиции не видит, в то же время его беспокоит падение рейтингов реформистов и «Ээсти 200». Он сказал, что любая партия, когда у нее падает рейтинг, ищет способы его поднять, и его тревожит, что коалиционные партнеры социал-демократов, руководствуясь такими целями, могут захотеть принять какие-то привлекательные для общества шаги, но с которыми, например, социал-демократы будут не согласны. Есть ли сейчас какие-то серьезные угрозы для прочности правящей коалиции?