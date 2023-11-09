В Ида-Вирумаа появится новый завод, который позволит создать около ста рабочих мест

Предприятие R-S OSA Service OÜ, дочерняя компания Ragn Sells, построит в Ида-Вирумаа демо-завод для промышленного тестирования технологии переработки сланцевой золы с целью получения карбоната кальция и различного сырья. Общий объем инвестиций составляет 10,3 миллиона евро, из которых 2,6 миллиона составляет пособие Фонда справедливого перехода.
В Ида-Вирумаа собралось около миллиарда тонн промышленных отходов, из которых примерно половину составляет сланцевая зола. Работы по обогащению именно этого материала и начало предприятие R-S OSA Service OÜ. По словам руководителя предприятия Алара Салусте, целью компании является создание совершенно новых решений в области экономики замкнутого цикла. «Наше производство придерживается принципа, согласно которому все материалы, выходящие из производства, находят применение, и отходы не образуются», - сказал Салусте.
Целью предприятия является разработка промышленных технологий для получения из сланцевой золы сверхчистого карбоната кальция. «Важно, что наша технология переработки отходов является экологически безопасной и что из золы, помимо карбоната кальция, можно также получить соединения магния, алюминия и кремния. Все это сырье, необходимое для различных отраслей промышленности по всей Европе», - пояснил Салусте. По его словам, потенциальными клиентами могут быть строительные, электронные, а также медицинские или пищевые отрасли.
Строительство демо-завода - это первый шаг на пути создания в Нарве полномасштабного завода по производству карбоната кальция, который позволит создать около 50-100 рабочих мест напрямую и 200-400 - косвенно.
«В Ида-Вирумаа кроется потенциал для нового эстонского Skype - сфера производства экологически чистого сырья, потому что именно здесь находится много сырья, в котором нуждается вся Европа. Все материалы, которые мы производим, будут на сто процентов перерабатываться и помогут сократить воздействие отрасли на окружающую среду», - сказал Салусте, добавив, что Фонд справедливого перехода поможет им снизить риски при разработке технологии и быстрее продвинуться в ее разработке.
По словам Мадиса Раукаса, руководителя программы прикладных исследований совместного учреждения EAS и KredEx, технология совершенно уникальна в мире, а демо-завод имеет более широкий потенциал для создания новых цепочек ценностей в Эстонии. «Высококачественное сырье может быть использовано и доработано другими компаниями - например, в перспективе в Ида-Вирумаа можно будет производить таблетки, различные строительные материалы, компоненты для процессов ферментации и так далее», - пояснил Раукас.
По его словам, первая задача состоит в том, чтобы заставить технологию работать в промышленных масштабах, и для этого компания сотрудничает с исследователями Таллинского технического университета. «В более далекой перспективе компания сможет использовать эту технологию в других местах или лицензировать и продавать ее в другие страны», - сказал Раукас.