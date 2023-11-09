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Город Тарту подает в суд на эстонское государство

BNS
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Дом престарелых. Иллюстративное фото.
Дом престарелых. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

Тартуское горсобрание обратится в Госсуд с просьбой признать противоречащей конституции ситуацию, в которой правовые акты однозначно не возлагают на государство задачу полностью финансировать исполнение обязанностей, возложенных на местные самоуправления реформой социального попечения.

В связи с недостаточным финансированием реформы со стороны государства город в следующем году ждет дефицит в размере не менее 1,6 млн евро. Эти средства придется найти за счет других услуг.

Тарту хочет получить от Госсуда подтверждение, что связанные с реформой социального попечения задачи являются государственными обязанностями и затраты на них должны быть полностью покрыты из госбюджета.

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