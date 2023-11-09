Город Тарту подает в суд на эстонское государство

Тартуское горсобрание обратится в Госсуд с просьбой признать противоречащей конституции ситуацию, в которой правовые акты однозначно не возлагают на государство задачу полностью финансировать исполнение обязанностей, возложенных на местные самоуправления реформой социального попечения.
В связи с недостаточным финансированием реформы со стороны государства город в следующем году ждет дефицит в размере не менее 1,6 млн евро. Эти средства придется найти за счет других услуг.
Тарту хочет получить от Госсуда подтверждение, что связанные с реформой социального попечения задачи являются государственными обязанностями и затраты на них должны быть полностью покрыты из госбюджета.