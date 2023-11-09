МНЕНИЕ ⟩ Мы стали жить дольше, но очень значительную часть жизни проводим больными

По оценкам международных экспертов, один евро, вложенный в здравоохранение в Эстонии, приносит экономике Эстонии около 2,4 евро. Таким образом, если бы Эстония выделила на здравоохранение хотя бы на один процент больше средств из государственного бюджета, то есть примерно 370 млн евро, приблизившись тем самым к среднему показателю по Европейскому союзу, это вернуло бы экономике почти полмиллиарда евро. Поэтому здравоохранение не следует рассматривать как просто статью растущих затрат, вместо этого мы должны видеть в здравоохранении большой потенциал, способный приводить к экономическому росту Эстонии.

Хорошее здоровье и долгие здоровые годы являются основой для того, чтобы мы могли жить полноценной жизнью, хорошо работать и вносить вклад в общество. Поэтому нам следует шире и подробнее обсуждать, какими могут быть предпочтения страны в будущем. Мы живем в стране с быстро стареющим и больным населением, и до сих пор внешняя политика и безопасность по понятным причинам были приоритетами наряду с образованием и культурой. Но в общественное здравоохранение не делалось достаточных инвестиций: если люди болеют и больше не могут работать в той же степени, что и раньше, или не могут более активно участвовать в общественной жизни, то ни культура, ни образование не могут процветать.