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МНЕНИЕ ⟩ Мы стали жить дольше, но очень значительную часть жизни проводим больными

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Ханно Пютсепп.
Ханно Пютсепп. Фото: Erakogu
  • Здоровые люди приносят доход стране
  • В Эстонии инвестиции в здравоохранение недостаточны
  • Какими должны быть приоритеты Эстонии в будущем?

Мы должны переосмыслить нашу систему здравоохранения, поставив ее фиансирование на один уровень с финансированием культуры и безопасности, считает Ханно Пюттсепп, член правления Американской торговой палаты и руководитель отдела по связям с правительством компании AstraZeneca.

Статистические данные о здоровье людей в Эстонии не рисуют нам особенно светлого будущего. Продолжительность жизни и количество лет, прожитых в по-настоящему добром здравии, ниже по сравнению с другими европейскими странами, новые лекарства не доходят до людей достаточно быстро, и страна годами не инвестировала в здравоохранение в необходимом объеме, в сравнении с другими приоритетными направлениями.

В 2027 году Эстонии уже понадобятся дополнительные 252 млн евро, чтобы сохранить доступ к здравоохранению на сегодняшнем уровне. Как эстонские, так и международные эксперты считают, что настало время перемен. Я думаю, что сейчас также необходимо открыть существенную общественную дискуссию о том, как и куда мы направим деньги в государственном бюджете, и сколько мы выделим на культуру, образование и здравоохранение.

На состоявшейся в октябре конференции Американской торговой палаты по здравоохранению международные эксперты отметили, что Эстония явно находится в сложной ситуации: в течение многих лет приоритетным было инвестирование в основном в культуру и образование, и, по понятным причинам, в последние годы - в гособорону. Здравоохранение было в низком приоритете. По данным Евростата за 2020 год, вклад Эстонии в здравоохранение составил 7,8 процента ВВП, тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 10,9 процента.

Финляндия тратит на здравоохранение 9,6 процента ВВП, Швеция - 11,4 процента и, например, Словения - 9,4 процента. Продолжим словами Тоомаса Хендрика Ильвеса: то, что привело нас сюда, больше не поведет нас вперед.

По оценкам международных экспертов, один евро, вложенный в здравоохранение в Эстонии, приносит экономике Эстонии около 2,4 евро. Таким образом, если бы Эстония выделила на здравоохранение хотя бы на один процент больше средств из государственного бюджета, то есть примерно 370 млн евро, приблизившись тем самым к среднему показателю по Европейскому союзу, это вернуло бы экономике почти полмиллиарда евро. Поэтому здравоохранение не следует рассматривать как просто статью растущих затрат, вместо этого мы должны видеть в здравоохранении большой потенциал, способный приводить к экономическому росту Эстонии.

Хорошее здоровье и долгие здоровые годы являются основой для того, чтобы мы могли жить полноценной жизнью, хорошо работать и вносить вклад в общество. Поэтому нам следует шире и подробнее обсуждать, какими могут быть предпочтения страны в будущем. Мы живем в стране с быстро стареющим и больным населением, и до сих пор внешняя политика и безопасность по понятным причинам были приоритетами наряду с образованием и культурой. Но в общественное здравоохранение не делалось достаточных инвестиций: если люди болеют и больше не могут работать в той же степени, что и раньше, или не могут более активно участвовать в общественной жизни, то ни культура, ни образование не могут процветать.

С 1960 года продолжительность жизни в мире неуклонно увеличивается - в среднем с 54 до 73 лет жизни. В Эстонии, по данным департамента статистики, ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 73,6 года, а женщин - 82,3 года. Хотя на первый взгляд может показаться, что есть повод для счастья, на самом деле это не так: мы добавили годы к своей жизни, но очень большую часть из них мы проводим больными. По данным департамента статистики, эстонский мужчина живет здоровым 57,9 года, а женщина - 60,6 года.

Согласно отчету Our World in Data raport, опубликованному в 2021 году, жители Эстонии теряют треть лет своей жизни из-за болезней и преждевременной смерти. После сердечно-сосудистых заболеваний рак является наиболее распространенной причиной смерти, на его долю приходится около половины преждевременно потерянных лет жизни.

Как эстонские, так и международные эксперты считают, что, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, страна должна начать рассматривать альтернативные модели финансирования здравоохранения, поскольку нынешняя модель, основанная на социальном налоге, больше не является стабильной. Также необходимо будет выделить больше ресурсов на профилактическую работу и обеспечить более широкое сотрудничество общества, частного и государственного секторов, чем раньше.

Само собой разумеется, что инвестиции в гособорону, культуру и образование важны и необходимы, но для страны со стареющим населением, а также с менее здоровым, чем в среднем по ЕС, настало время, чтобы здравоохранение также стало важным приоритетом. Пришло время вместе начать обсуждать, как обеспечить нашему народу качественную медицинскую помощь в ближайшем будущем, доступ к новым технологиям и лекарствам, лучшие возможности и средства для сохранения своего здоровья.

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