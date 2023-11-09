МНЕНИЕ ⟩ Мы стали жить дольше, но очень значительную часть жизни проводим больными

Статистические данные о здоровье людей в Эстонии не рисуют нам особенно светлого будущего. Продолжительность жизни и количество лет, прожитых в по-настоящему добром здравии, ниже по сравнению с другими европейскими странами, новые лекарства не доходят до людей достаточно быстро, и страна годами не инвестировала в здравоохранение в необходимом объеме, в сравнении с другими приоритетными направлениями.
В 2027 году Эстонии уже понадобятся дополнительные 252 млн евро, чтобы сохранить доступ к здравоохранению на сегодняшнем уровне. Как эстонские, так и международные эксперты считают, что настало время перемен. Я думаю, что сейчас также необходимо открыть существенную общественную дискуссию о том, как и куда мы направим деньги в государственном бюджете, и сколько мы выделим на культуру, образование и здравоохранение.
На состоявшейся в октябре конференции Американской торговой палаты по здравоохранению международные эксперты отметили, что Эстония явно находится в сложной ситуации: в течение многих лет приоритетным было инвестирование в основном в культуру и образование, и, по понятным причинам, в последние годы - в гособорону. Здравоохранение было в низком приоритете. По данным Евростата за 2020 год, вклад Эстонии в здравоохранение составил 7,8 процента ВВП, тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 10,9 процента.
Финляндия тратит на здравоохранение 9,6 процента ВВП, Швеция - 11,4 процента и, например, Словения - 9,4 процента. Продолжим словами Тоомаса Хендрика Ильвеса: то, что привело нас сюда, больше не поведет нас вперед.