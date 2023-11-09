Власти Тарту лишат владельцев электромобилей права на бесплатную парковку

Согласно сегодняшнему решению горсобрания, разрешения на бесплатную парковку с 2024 года больше не будут выдаваться. Город выдал 149 разрешений на бесплатную парковку, из которых 81 используется муниципальными службами, а 68 - другими учреждениями. С нового года срок их действия истекает, и новых разрешений выдаваться не будет.

Право на бесплатную парковку электромобилей упраздняется с 15 ноября 2024 года. На данный момент разрешение на бесплатную парковку выдано почти 1150 электромобилям, и поощрение парковки такого большого количества машин в центре города сотчено неоправданным.