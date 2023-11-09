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Авария нарушила движение на шоссе Таллинн-Нарва

BNS
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Полицейский автомобиль. Иллюстративный снимок.
Полицейский автомобиль. Иллюстративный снимок. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В четверг вечером из-за столкновения автомобилей было нарушено движение на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа.

ДТП на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло в 17.30.

По данным полиции, столкнулись четыре автомобиля. Находившиеся в них люди, по предварительным данным, не пострадали. Тем не менее, «Скорая помощь» осмотрела их.

Из-за аварии было полностью перекрыто движение в направлении Таллинна.

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