Авария нарушила движение на шоссе Таллинн-Нарва

Rus.Postimees.ee112Авария нарушила движение на шоссе Таллинн-НарваBNS9 ноября 2023, 18:49FacebookCommentsПолицейский автомобиль. Иллюстративный снимок. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva TeatajaВ четверг вечером из-за столкновения автомобилей было нарушено движение на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа.ДТП на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло в 17.30.По данным полиции, столкнулись четыре автомобиля. Находившиеся в них люди, по предварительным данным, не пострадали. Тем не менее, «Скорая помощь» осмотрела их.Из-за аварии было полностью перекрыто движение в направлении Таллинна.FacebookCommentsКлючевые слова ДТПаварияида-вирумаашоссе таллинн-нарваавтоаварии и дтп Pекомендуем