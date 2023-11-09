«Новости в 7» за 9 ноября: новые решения правительства, краж со взломом стало намного больше, поэзия в Таллинне в почете, кто они — местные «сиюящие королевы»

Сегодня в выпуске:

- Веселье и заботы заседания правительства: после игр в честь Мартова дня министры вернулись к серьезной повестке. Энергетическая безопасность, возможность голосовать через телефон и другие темы - в материале нашего корреспондента

- Эта важно: рейтинг партии Isamaa продолжает бить рекорды; в Эстонии скоро начнется сезон охоты на слишком расплодившихся волков; мафия бессмертна - в США и на Сицилии задержаны 17 подозреваемых

- Кражи со взломом все чаще: воруют из машин, офисов и магазинов. О размерах ущерба и возможных причинах новой волны преступлений - в репортаже нашего корреспондента

- Опытные и начинающие поэты представили свое творчество на очередных «Совиных чтениях». Организаторы, живущие в совином творческом ритме, пригласили самых талантливых местных авторов, а в числе слушателей оказалась и наша съёмочная группа

- Это интересно: как в правительстве отметили Мартов день, почему Великобритания запретила веселящий газ и когда Таллинн посетит знаменитый караван Санта-Клауса

- Конкурс «Сияющая королева», прошедший в Таллинне, доказал, что короне все возрасты покорны и в каждой представительнице слабого пола есть та самая изюминка, которая вдохновляет мужчин на подвиги. Наш корреспондент была в жюри и выяснила, почему красавицы вступают в борьбу за звание самой-самой и с гордостью носят свой титул.