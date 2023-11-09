В Эстонию прибыл авангард флотилии НАТО

«Очень рад очередной возможности посетить Таллинн и заняться обезвреживанием боеприпасов в территориальных водах Эстонии. Это великолепный шанс для демонстрации нашей боеготовности и укрепления связей с эстонскими союзниками», - отметил командующий 1-й постоянной противоминной группы НАТО капитан-лейтенант Петр Бартосевич.

Два минных тральщика и штабной корабль ВМС Польши Hancza, Druzno и Czernicki, а также бельгийские и голландские тральщики Crocus и Vlaardingen прибыли в Минную гавань и порт Хундипеа сегодня утром. В последующие дни к ним присоединятся тральщики ВМС Германии и Литвы Bad Bevensen и Skalvis.

Трильщики и штабные корабли ВМС Эстонии служат в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО с 2005 года. Тральщики командируют в соединение ежегодно.