Резервисты прибыли на сборы Okas

«Необходимость быстро оказаться на учениях поначалу вызвала легкую тревогу. Но мне не пришлось сильно перестраивать жизнь, работодатель также поддержал меня», - рассказал резервист капрал Кристо Приске, он прибыл на сборы сегодня утром.

В ходе сборов проверяется практическая реализация планов достижения боеготовности, а также выполнение первичных боевых задач кадровыми военными и резервистами отряда охраны авиабазы.

«Главное - мы должны освежить навыки и знания резервистов, а затем закрепить их на практических занятиях, - пояснил начальник авиабазы подполковник Маанус Нигуль. - Сначала резервисты получают снаряжение и оружие. Затем мы подтягиваем навыки по специальности. Большое внимание уделяется стрельбам из автоматов 20 Rahe и тактическим занятиям».

Сегодня сборы посетил министр обороны Ханно Певкур. «Важен вклад каждого. Очень хорошо, что в этот раз практикуются резервисты отряда охраны, а также отрабатывается достижение боеготовности авиабазой. Оперативная готовность обеспечивается учениями, только так мы можем убедиться в том, что Эстония может постоять за себя», - сказал министр обороны Певкур.

Это третьи проверочные сборы в этому году, прежние подобные учения проводились в мае.