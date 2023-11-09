Министр внутренних дел и глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сегодня в соцсетях прокомментировал заявление премьер-министра о зарплатах учителей, указав, что внутри правительства очень разные взгляды на вопрос зарплаты педагогов, и напомнил, что соцдемы не согласились с предложением заморозить заработную плату при разработке бюджетной стратегии.
Ляэнеметс: я дистанцирую социал-демократов от сегодняшнего заявления премьер-министра о зарплатах учителей
«После согласования бюджета на пресс-конференции правительства я тогда четко сказал, что, по мнению соцдемов, зарплаты учителей, спасателей, полицейских должны повыситься в 2025, 2026 году и т. д.», - заявил Ляэнеметс в Facebook.
По мнению Ляэнеметса, инвестиции в образование - это не расходы, а залог нашего социального благополучия и экономического развития.
«В экономическом отношении мы никогда не приблизимся к самым успешным странам Европы, если у нас не будет людей со все более продвинутыми и сложными навыками. Умная машина не работает без умного работника. Каждый год, если мы откладываем инвестиции в образование, мы откладываем и рост общего благосостояния на отдаленное будущее», - добавил он.
Ляэнеметс отметил, что сегодня правительство должно дать обнадеживающий сигнал, что да, мы будем инвестировать в образование и обеспечивать рост экономического благосостояния в стране.
«Зарплату учителя не следует сравнивать с зарплатами остальных жителей Эстонии, потому что цель и состоит в том, чтобы зарплата учителей была выше средней на 20%. В этой логике повышение зарплаты учителя должно быть выше среднего повышения по стране в течение еще нескольких лет», - написал он.
«Действительно, в бюджетной стратегии нет финансового обеспечения повышения зарплат, но осенью правительство договорилось о том, что именно сейчас под руководством министра финансов должны начаться обсуждения по увеличению доходов. Прекращение практики теневых трудовых отношений, уплата налогов на рабочую силу платформами и airbnb, сокращение созданной государством бюрократии вплоть до постепенной отмены ступенчатого подоходного налога - источники финансирования есть», - добавил Ляэнеметс.
Ляэнеметс не согласен с тем, что школы следует закрывать и объединять ради повышения зарплат. В логике эффективности школа с заполняемостью в две трети может быть пустой тратой в таблице Excel, но в реальной жизни это единственная надежда сельской местности.
«Бюджетная стратегия - не мистический документ, дающий уверенность в повышении зарплат, правительство всегда может ее изменить. Ранее в бюджетной стратегии не предусматривалось исторически большое повышение зарплат учителей, спасателей и полицейских в этом году. Повышение заработной платы обеспечивается коллективным договором, что гарантируется законом».
«Мы ждем предложения министра образования и науки о том, насколько большим должно быть повышение зарплаты учителям, о ступенях повышения и распределении по времени, чтобы мы могли сделать следующие шаги в правительстве», - написал Ляэнеметс в конце поста.