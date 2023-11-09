Ляэнеметс: я дистанцирую социал-демократов от сегодняшнего заявления премьер-министра о зарплатах учителей

«После согласования бюджета на пресс-конференции правительства я тогда четко сказал, что, по мнению соцдемов, зарплаты учителей, спасателей, полицейских должны повыситься в 2025, 2026 году и т. д.», - заявил Ляэнеметс в Facebook.

По мнению Ляэнеметса, инвестиции в образование - это не расходы, а залог нашего социального благополучия и экономического развития.

«В экономическом отношении мы никогда не приблизимся к самым успешным странам Европы, если у нас не будет людей со все более продвинутыми и сложными навыками. Умная машина не работает без умного работника. Каждый год, если мы откладываем инвестиции в образование, мы откладываем и рост общего благосостояния на отдаленное будущее», - добавил он.

Ляэнеметс отметил, что сегодня правительство должно дать обнадеживающий сигнал, что да, мы будем инвестировать в образование и обеспечивать рост экономического благосостояния в стране.

«Зарплату учителя не следует сравнивать с зарплатами остальных жителей Эстонии, потому что цель и состоит в том, чтобы зарплата учителей была выше средней на 20%. В этой логике повышение зарплаты учителя должно быть выше среднего повышения по стране в течение еще нескольких лет», - написал он.