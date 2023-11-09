Родственники и адвокаты не могут получить информацию о находящемся в российском плену правозащитнике и военном ВСУ Максиме Буткевиче. Армия РФ захватила Буткевича летом 2022 года в Луганской области, а этой весной российский суд приговорил его к 13 годам заключения по обвинению в «убийстве мирного населения». Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения сфабрикованными и связывает их с желанием отомстить за правозащитную деятельность.
Без права переписки. В российском плену исчез Максим Буткевич – украинский правозащитник и военный ВСУ
Родители и адвокаты не имеют никаких данных о местонахождении Буткевича с конца августа 2023 года. Письма и посылки, которые отправляют ему в следственный изолятор Луганска, возвращаются назад.
Предыдущий адвокат Буткевича Александр Федулов покинул Россию в середине октября из-за угрозы преследования. Федулов также представлял российского оппозиционера Алексея Навального и решил уехать после ареста троих других его защитников - Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера по делу об «участии в экстремистском сообществе».
«Похудел на несколько десятков килограммов»
Буткевич, отправившийся в украинскую армию добровольцем вскоре после полномасштабного вторжения, попал в российский плен 24 июня 2022 года возле поселка Мирная Долина в Луганской области.
Более чем за год родители видели его только несколько раз - и только на видео, который обнародовали российские СМИ.
В августе 2023 года они увидели его на фотографиях, которые публиковало издание «Медиазона» - его журналисты вели репортаж с заседания апелляционного суда по делу Буткевича, который проходил в Москве.
В тот момент Буткевич находился в Луганском СИЗО и принимал участие в суде по видеосвязи.
«Похудел на несколько десятков килограммов. Выбит передний зуб. На вопрос, не пытают ли его, ответил, что уже нет», - рассказывает об увиденном Евгения Буткевич, мать Максима.
После приговора, вынесенного так называемым «судом ЛНР», родные и друзья Буткевича надеялись на обмен. Иногда украинских военнопленных меняют после решения суда. Но этого пока не произошло.
В августе 2023 года суд в Москве оставил приговор правозащитнику и военному в силе. После этого Максим Буткевич исчез.
Корреспонденты Би-би-си пытаются получить от российских властей информацию о том, где он сейчас находится.
Вернувшиеся письма
«В сентябре мы получили информацию, что Максима перевезли. Мы не знаем куда», - говорит Евгения Буткевич.
Адвокат Леонид Соловьев, который сейчас защищает Буткевича в суде, отправил запросы о местонахождении заключенного, но не получил на них какого-либо ответа.
«Еще в августе во время той единственной возможности поговорить с друзьями во время трансляции из суда он рассказал об условиях заключения - его только недавно начали отпускать на прогулки. Заключенные в СИЗО Луганска находились там вообще без информации. Они не знали, что происходит в мире. Чтобы попросить что-то у администрации тюрьмы, нужно написать заявление. А у них не было даже ручки и бумаги», - рассказывает Евгения Буткевич.
По ее словам, после этого друзья Максима передали ему в СИЗО письма и посылки, а также ручки с бумагой. Но все посылки вернулись с предупреждением: «переписка не положена».
Согласно российским законам, осужденные имеют право на неограниченную переписку, а также получение посылок и бандеролей.
За все время заключения Буткевич получил только одно письмо - с поздравлениями с днем рождения, хотя ему их отправляли многие люди. И только одну открытку.
«Мы уже несколько месяцев не знаем, где он. Ему не доходят письма. Надеемся, что общественный резонанс поможет», - говорит Евгения Буткевич.
По информации родителей, адвокат Леонид Соловьев планирует подавать кассацию на решение суда.
В чем Россия обвиняет Буткевича
Так называемый суд самопровозглашенной ЛНР признал Буткевича виновным в жестоком обращении с мирным населением, использованием запрещенных методов в ходе вооруженного конфликта, а также покушении на убийство.
По версии обвинения, 4 июня 2022 года в Северодонецке Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, где в тот момент находились два человека.
Но, по словам Евгении Буткевич, подразделение Максима отправилось на фронт только в середине июня. «Они воевали около Золотого и Горского. Они никогда не были в Северодонецке», - говорит она.
В Следственном комитете России заявили, что Максим Буткевич признал свою вину и раскаивается.
Так называемый суд проходил на подконтрольной России части Луганской области. Украина и подавляющее большинство стран мира не признают ни «ЛНР», ни судов, которые проходят на этой территории.
Международная правозащитная организация Amnesty International требует от российских властей «немедленно сообщить, где находится [Буткевич], и дать ему возможность связаться с родными и адвокатом».
«Поиск людей может занять недели»
«В основу приговора легло сделанное под видеозапись признание, практически точно полученное под давлением, а также еще несколько сомнительных доказательств, - заявил исполняющий обязанности директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. - Мы считаем, что все дело против него целиком и полностью мотивировано желанием российских властей отомстить ему за его активистскую деятельность в прошлом и его выдающуюся правозащитную работу».
Родственники и правозащитники озабочены по поводу судьбы и здоровья Буткевича. Сам он в августе говорил, что в тюрьме у него «ухудшается зрение и память». Он также рассказывал, что часть ежедневных практик спасения - это пересчитывать в уме родных и близких.
Согласно заявлению Amnesty International, в России широко распространена практика, при которой заключенных этапируют «в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях для отбывания наказания в удаленных регионах, находящихся в сотнях и тысячах километров от дома».
«Этапирование может занимать недели, а порой и месяцы, в течение которых ни родные, ни адвокаты не получают никакой информации о судьбе и местонахождении заключенного. Такая практика представляет собой насильственное исчезновение», - считает правозащитная организация.
«Сделали укронациста»
До того как Буткевич отправился на фронт, у него не было никакого военного опыта - за исключением обучения на военной кафедре в университете вместе с получением философского образования.
«В феврале Макс пошел защищать Украину от российского нападения, потому что в условиях вторжения права человека невозможны… Наверное, Макс - это самый радикальный гуманист, которого я встречала», - говорит его подруга, режиссерка Надежда Парфан.
С самого начала плена Буткевича российские СМИ публиковали о нем ничем не подтвержденные утверждения. Десятки сайтов и аккаунтов в соцсетях размещали новости, где его называли «нацистом», «укронацистом», «пропагандистом» и «русофобом». Российская газета «Коммерсант» опубликовала о его приговоре статью под заголовком «Запустил Panzerfaust соседям».
В начале 2000-х Буткевич был журналистом Украинской службы Би-би-си в Лондоне. Позже он несколько лет работал в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, преподавал в Киево-Могилянской академии и вел тренинги для журналистов о недопустимости использования языка ненависти и защите прав человека.
Правозащитной деятельности он посвятил около 15 лет, был основателем правозащитной организации «Без границ», которая борется с ксенофобскими и расистскими проявлениями в Украине, а также помогает мигрантам и переселенцам. Буткевич работал и координатором «Ресурсного центра помощи вынужденным переселенцам».
Украинская правозащитница Александра Делеменчук говорит о нем так: «Всегда всех спасал. Писал заявления в Европейский суд по правам человека, собирал деньги для военных. Он был защитником тех, кто страдает больше всего, - людей с инвалидностью, женщин и детей. Самых незащищенных и самых преследуемых людей».
Во время короткого разговора с теми, кто пришел его поддержать на суде в августе 2023 года, Буткевич рассказал, что заинтересовался вопросами защиты прав заключенных. «Много работы будет, когда, даст Бог, выйду на свободу», - сказал он.
В октябре Буткевич стал лауреатом специальной награды имени Анны Франк от посольства Нидерландов в США. Ее получают люди, которые внесли весомый вклад в защиту прав человека, борьбу с антисемитизмом, расизмом и языком ненависти.