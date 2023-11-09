Без права переписки. В российском плену исчез Максим Буткевич – украинский правозащитник и военный ВСУ

В августе 2023 года суд в Москве оставил приговор правозащитнику и военному в силе. После этого Максим Буткевич исчез.

Корреспонденты Би-би-си пытаются получить от российских властей информацию о том, где он сейчас находится.

Вернувшиеся письма

«В сентябре мы получили информацию, что Максима перевезли. Мы не знаем куда», - говорит Евгения Буткевич.

Адвокат Леонид Соловьев, который сейчас защищает Буткевича в суде, отправил запросы о местонахождении заключенного, но не получил на них какого-либо ответа.

«Еще в августе во время той единственной возможности поговорить с друзьями во время трансляции из суда он рассказал об условиях заключения - его только недавно начали отпускать на прогулки. Заключенные в СИЗО Луганска находились там вообще без информации. Они не знали, что происходит в мире. Чтобы попросить что-то у администрации тюрьмы, нужно написать заявление. А у них не было даже ручки и бумаги», - рассказывает Евгения Буткевич.

По ее словам, после этого друзья Максима передали ему в СИЗО письма и посылки, а также ручки с бумагой. Но все посылки вернулись с предупреждением: «переписка не положена».

Согласно российским законам, осужденные имеют право на неограниченную переписку, а также получение посылок и бандеролей.