Видео ⟩ Как таллиннцы относятся к возможному сносу Горхолла?

Новая концепция развития приморской части центра Таллинна не исключает снос Горхолла. Как вы к этому относитесь?

Виктор: Отношусь отрицательно. Это - популярное место. Здесь выступали многие популярные исполнители. А теперь его не хотят реставрировать, а хотят построить что-то новое. Как по мне, это не очень.

Кайдо: Я считаю разумным его снести, потому что никто за ним не ухаживает. Это видно. И если кто-то говорит, что его нужно сохранять, это просто слова. Никто ничего не делает, чтобы сохранить. Так что, вероятно, такова его судьба.

Наталья: Я первый раз об этом слышу, но в самом деле печальный вопрос... Сколько лет его строили! Всех же раньше приглашали его строить. Очень жаль.

Елена: Я против сноса. Это красивое здание, раньше концерты проходили. Старинное нельзя сносить, надо реставрировать.

Виталий: Я считаю, что нет смысла его сносить. Память должна оставаться.

Лена: Я бы не хотела, чтобы его сносили. Мне нравится. Раньше ходили на концерты, удобные сиденья, и все видно было хорошо. «Солярис» мне меньше нравится, там смотришь, как в овраг, а здесь было хорошо. Мне жалко будет, если его снесут.