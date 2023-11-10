Видео ⟩ Как таллиннцы относятся к возможному сносу Горхолла?

На днях столичная мэрия представила новую концепцию развития прилегающего к Горхоллу участка морского побережья. Концепция предполагает либо полную реконструкцию Горхолла, либо строительство нового здания. Хотя в проекте в прямом смысле о сносе Горхолла не говорится, но и каких-то конкретных идей по реконструкции здания у авторов концепции, похоже, нет. Rus.Postimees поинтересовался у горожан, как они относятся в возможному сносу Горхолла.
Новая концепция развития приморской части центра Таллинна не исключает снос Горхолла. Как вы к этому относитесь?
Виктор: Отношусь отрицательно. Это - популярное место. Здесь выступали многие популярные исполнители. А теперь его не хотят реставрировать, а хотят построить что-то новое. Как по мне, это не очень.
Кайдо: Я считаю разумным его снести, потому что никто за ним не ухаживает. Это видно. И если кто-то говорит, что его нужно сохранять, это просто слова. Никто ничего не делает, чтобы сохранить. Так что, вероятно, такова его судьба.
Наталья: Я первый раз об этом слышу, но в самом деле печальный вопрос... Сколько лет его строили! Всех же раньше приглашали его строить. Очень жаль.
Елена: Я против сноса. Это красивое здание, раньше концерты проходили. Старинное нельзя сносить, надо реставрировать.
Виталий: Я считаю, что нет смысла его сносить. Память должна оставаться.
Лена: Я бы не хотела, чтобы его сносили. Мне нравится. Раньше ходили на концерты, удобные сиденья, и все видно было хорошо. «Солярис» мне меньше нравится, там смотришь, как в овраг, а здесь было хорошо. Мне жалко будет, если его снесут.
Александр: Я против! Это - памятник старины! Местный архитектор построил. Удобно расположен, город видно. Зачем уничтожать? Пишут уже, что там будет культурный центр, берег моря откроют. Люди тут ни при чем. Их никто никогда не слушал.