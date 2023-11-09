На крыше Академии МВД установили сирену

Сирены тревоги, которые станут частью системы оповещения, установят в 22 больших эстонских городах. Сирены будут использоваться при военной тревоге, крупных катастрофах и различных опасных ситуациях, например, в случае радиационной опасности, несчастных случаев с опасными химикатами, терактов, массовых беспорядков и тому подобного, когда необходимы обширная эвакуация и уход в убежище.

Система сирен будет подавать звуковой сигнал для оповещения об опасной ситуации. Сигнал - повышающийся и понижающийся звук продолжительностью в минуту, который повторяется трижды с перерывом в 30 секунд. Если сирены подают сигнал об опасности, следует быстро уйти в помещение и ждать дальнейших указаний от государства. Вместе с сиренами людям также будут поступать привязанные к месту нахождения оповещения по SMS с первичными инструкциями. Сирены предназначены прежде всего для оповещения находящихся на улице людей.