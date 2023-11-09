В Испании хотят помиловать каталонских сепаратистов. Это поможет создать новое правительство, но многие протестуют

Ситуация с возможным помилованием создала в Испании крайне напряженную атмосферу.

В четверг на одной из улиц Мадрида было совершено покушение на каталонца Алехо-Видаль Куадраса: 78-летний политик получил огнестрельное ранение в лицо.

В прошлом он был лидером отделения Народной партии в Каталонии и основателем ультраправой партии Vox. Куадрас осуждал предложение амнистировать сепаратистов как «позорный пакт», который превратит Испанию в «тоталитарную тиранию».

Карлес Пучдемон. Фото: AFP

Преследования организаторов референдума

Испанские власти объявили референдум о независимости Каталонии незаконным, а участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости - остальные жители региона его бойкотировали.

После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них в 2019 году получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет - за «подстрекательство к мятежу» и «растрату бюджетных средств» (то есть на организацию голосования).

Правда, впоследствии преступление, связанное с подстрекательством к мятежу, было исключено из Уголовного кодекса, а осужденных по этой статье помиловали.

Пучдемон вместе с двумя соратниками бежал в Брюссель, чтобы избежать тюремного заключения. В 2019 году они даже сумели избраться депутатами Европарламента, однако два года спустя их лишили депутатской неприкосновенности.