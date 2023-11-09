Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес согласовал с каталонской сепаратистской партией сделку по амнистии причастных к неудавшейся попытке провозгласить независимость Каталонии в 2017 году.
В Испании хотят помиловать каталонских сепаратистов. Это поможет создать новое правительство, но многие протестуют
Социалистическая рабочая партия во главе с Санчесом заняла второе место на прошедших в июле парламентских выборах. Но их победитель - консервативная Народная партия - не смогла сформировать большинство.
Для того чтобы создать собственное левое правительство, Санчесу нужна поддержка каталонских и баскских националистических партий. Однако в их числе есть, например, бескомпромиссная сепаратистская партия «Вместе за Каталонию» (Junts), которая уже заявила, что результат прошедших выборов открывает «окно возможностей» для достижения независимости региона.
Чтобы добиться очередного срока на посту премьера, Санчес пообещал принять закон об амнистии, что вызвало возмущение у многих испанцев.
Демонстрации и попытка убийства
На улицы Мадрида и других городов вышли демонстранты, которые придерживаются правых взглядов. Они выступают против закона об амнистии сотен каталонских политиков и активистов, связанных с событиями во время неудавшейся попытки отделения от Испании в 2017 году.
Теперь деятели Народной партии обвинили исполняющего обязанности премьер-министра в том, что он дал карт-бланш движению за независимость. Мэр Мадрида Исабель Диас Аюсо заявила, что социалисты «продают нацию с многовековой историей» и покушаются на верховенство закона в Испании.
Педро Санчес уже заключил сделку с Каталонскими республиканскими левыми (ERC), выступающими за независимость Каталонии и находящимися у власти в этой провинции.
Теперь его переговорщики заключили соглашение с партией «Вместе за Каталонию», возглавляемой Карлесом Пучдемоном. Именно под руководством Пучдемона власти Каталонии в 2017 году провели референдум о независимости, которую затем и провозгласили.
Ситуация с возможным помилованием создала в Испании крайне напряженную атмосферу.
В четверг на одной из улиц Мадрида было совершено покушение на каталонца Алехо-Видаль Куадраса: 78-летний политик получил огнестрельное ранение в лицо.
В прошлом он был лидером отделения Народной партии в Каталонии и основателем ультраправой партии Vox. Куадрас осуждал предложение амнистировать сепаратистов как «позорный пакт», который превратит Испанию в «тоталитарную тиранию».
Преследования организаторов референдума
Испанские власти объявили референдум о независимости Каталонии незаконным, а участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости - остальные жители региона его бойкотировали.
После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них в 2019 году получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет - за «подстрекательство к мятежу» и «растрату бюджетных средств» (то есть на организацию голосования).
Правда, впоследствии преступление, связанное с подстрекательством к мятежу, было исключено из Уголовного кодекса, а осужденных по этой статье помиловали.
Пучдемон вместе с двумя соратниками бежал в Брюссель, чтобы избежать тюремного заключения. В 2019 году они даже сумели избраться депутатами Европарламента, однако два года спустя их лишили депутатской неприкосновенности.
«Это соглашение предоставляет историческую возможность разрешить конфликт, который может и должен решаться только политическим путем, - сказал Сантос Сердан, секретарь Социалистической рабочей партии, который вел переговоры с Пучдемоном о заключении соглашения. - Необходимо как можно скорее сформировать прогрессивное правительство, которое обеспечит стабильность в Испании и выполнит мандат народа, полученный на прошедших выборах».
Пучдемон заявил, что соглашение стало шагом к разрешению «исторического конфликта между Каталонией и Испанией».
Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо (которому, несмотря на победу его партии на выборах, так и не удалось сформировать правительство) сказал, что этот день войдет «в мрачную историю нашей страны».
Закон об амнистии будет вынесен на рассмотрение парламента в ближайшие дни, и если он будет принят, то следующим шагом станут дебаты и голосование, которое ориентировочно состоится в следующий четверг.
Европейская комиссия сообщила, что направила временному правительству Испании письмо с просьбой предоставить информацию о законопроекте. Представитель комиссии заявил, что к нему обратилось «большое количество граждан и заинтересованных сторон, у которых возникли опасения по поводу амнистии».