Медики объясняют: как сочетание алкоголя и парацетамола может навредить здоровью?

Одновременный прием ацетаминофена и алкоголя не всегда безопасен. Но каковы риски и при каких условиях опасность возрастает?
Ацетаминофен, также называемый парацетамолом, - это лекарство, отпускаемое без рецепта, которое люди принимают при легкой и умеренной боли и температуре. В сочетании с алкоголем ацетаминофен может вызвать побочные эффекты и серьезное повреждение печени. Это может произойти, если это лекарство употребляют в чрезмерных количествах люди, регулярно употребляющие алкоголь или даже страдающие алкоголизмом.
Возможные побочные эффекты одновременного приема ацетаминофена и алкоголя включают:
- боли в животе
- кровотечения и язвы
- повреждение печени
- учащенное сердцебиение
Согласно действующим рекомендациям производителей, людям, злоупотребляющим алкоголем, перед приемом ацетаминофена следует проконсультироваться с врачом.
Почему это опасно?
Сам ацетаминофен может вызвать токсическое повреждение печени, называемое гепатотоксичностью. Эта токсичность является наиболее распространенной причиной острой печеночной недостаточности в США. Ежегодно в этой стране госпитализируют 30 000 пациентов, нуждающихся в лечении этого заболевания.
Повреждение печени возникает в результате расщепления ацетаминофена в организме. Когда человек принимает ацетаминофен, ферменты печени расщепляют большую часть препарата. Затем организм выводит остатки с мочой или желчью.
В процессе пищеварения от 5 до 10 процентов ацетаминофена превращается в токсин под названием NAPQI.
Печень вырабатывает антиоксидант под названием глутатион, который присутствует в печени в ограниченных количествах, чтобы удалить этот токсин. Если организм получает больше предписанной дозы ацетаминофена, печень перегружается большим количеством токсина NAPQI.
У органа возникают проблемы из-за его разрушения, поэтому передозировка ацетаминофена опасна, сообщает портал virtualklinik.ee.