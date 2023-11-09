Медики объясняют: как сочетание алкоголя и парацетамола может навредить здоровью?

Ацетаминофен, также называемый парацетамолом, - это лекарство, отпускаемое без рецепта, которое люди принимают при легкой и умеренной боли и температуре. В сочетании с алкоголем ацетаминофен может вызвать побочные эффекты и серьезное повреждение печени. Это может произойти, если это лекарство употребляют в чрезмерных количествах люди, регулярно употребляющие алкоголь или даже страдающие алкоголизмом.

Возможные побочные эффекты одновременного приема ацетаминофена и алкоголя включают:

боли в животе

кровотечения и язвы

повреждение печени

учащенное сердцебиение

Согласно действующим рекомендациям производителей, людям, злоупотребляющим алкоголем, перед приемом ацетаминофена следует проконсультироваться с врачом.

Почему это опасно?

Сам ацетаминофен может вызвать токсическое повреждение печени, называемое гепатотоксичностью. Эта токсичность является наиболее распространенной причиной острой печеночной недостаточности в США. Ежегодно в этой стране госпитализируют 30 000 пациентов, нуждающихся в лечении этого заболевания.

Повреждение печени возникает в результате расщепления ацетаминофена в организме. Когда человек принимает ацетаминофен, ферменты печени расщепляют большую часть препарата. Затем организм выводит остатки с мочой или желчью.

В процессе пищеварения от 5 до 10 процентов ацетаминофена превращается в токсин под названием NAPQI.

Печень вырабатывает антиоксидант под названием глутатион, который присутствует в печени в ограниченных количествах, чтобы удалить этот токсин. Если организм получает больше предписанной дозы ацетаминофена, печень перегружается большим количеством токсина NAPQI.