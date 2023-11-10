Шедший на остров Кихну паром накренился: была развернута спасательная операция

Как сообщила пресс-служба полиции, в момент инцидента на борту парома Amalie находилось 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.

«Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу Пярну. После этого вертолет вернулся в Таллинн для дозаправки, но эвакуация людей продолжалась на прибывших на место происшествия катерах», - сообщил представитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

Около трех часов ночи Кирсс сообщил, что вертолет вернулся к парому, но было решено, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных находящихся на борту людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно.

«Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie зайти в порт Рухну не увенчались успехом, и было решено, что наиболее безопасный курс – к побережью Латвии. Судно Amalie с шестью людьми на борту взяло курс на Латвию, его сопровождают три спасательных судна. Вертолет PPA находится на острове Рухну в готовности к реагированию в случае необходимости, а Латвия, со своей стороны, направила судно навстречу Amalie», – сообщил Кирсс.