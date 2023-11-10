Видео ⟩ Шедший на остров Кихну паром накренился: жуткие кадры демонстрируют, что творилось с судном в море

Около часа дня оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон сообщил, что паром «Амалия» продолжает благополучно двигаться к побережью Латвии с целью швартовки в порту Мерсрагс. «До Латвии судно сопровождали военное судно "Валве", научно-исследовательское судно ТалТеха "Сальме" и судно Пярнуского отделения полиции "Терье". С латвийской стороны паром "Амалия" встретил латвийский военный корабль, который продолжает сопровождать "Амалию" к побережью Латвии», - рассказал он.

По его словам, научно-исследовательское судно «Сальме» находится в режиме ожидания у берегов Латвии, а судно морской охраны «Вальве» и судно «Терье» вернулись. «Вальве» направилось на Сааремаа, а «Терье» - на остров Рухну, где забрал эвакуированных на Рухну людей и благополучно доставляет их в Пярну.

«В настоящее время на борту парома "Амалия" находятся четыре пассажира и два члена экипажа. Ожидаемое время прибытия судна в порт пока неизвестно», - уточнил Янсон около часа дня.

Судно добралось до латвийского порта

В три часа дня Янсон уточнил, что «Амалия» только что своим ходом и благополучно пришвартовалась в гавани Мерсрагса.

«Состояние здоровья четырех пассажиров и двух членов экипажа на борту хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Представитель Kihnu Veeteed, капитан судна и начальник порта теперь будут решать, как ликвидировать крен, а также когда и куда судно двинется дальше. Kihnu Veeteed доставит находившихся на судне людей домой», - сообщил последние новости Янсон.