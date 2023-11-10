Видео ⟩ Шедший на остров Кихну паром накренился: жуткие кадры демонстрируют, что творилось с судном в море

В четверг поздно вечером поступила информация, что паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, дал крен. Поскольку возникла угроза пассажирам, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей.
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Как сообщила пресс-служба полиции, в момент инцидента на борту парома Amalie находилось 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.
«Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу Пярну. После этого вертолет вернулся в Таллинн для дозаправки, но эвакуация людей продолжалась на прибывших на место происшествия катерах», - сообщил представитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.
Около трех часов ночи Кирсс сообщил, что вертолет вернулся к парому, но было решено, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных находящихся на борту людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно.
«Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie зайти в порт Рухну не увенчались успехом, и было решено, что наиболее безопасный курс – к побережью Латвии. Судно Amalie с шестью людьми на борту взяло курс на Латвию, его сопровождают три спасательных судна. Вертолет PPA находится на острове Рухну в готовности к реагированию в случае необходимости, а Латвия, со своей стороны, направила судно навстречу Amalie», – сообщил Кирсс.
По словам Кирсса, паром Amalie уже несколько часов идет на малой скорости в направлении латвийского побережья, и пока все идет хорошо. «Крен судна остается стабильным и колеблется в пределах 10-15 градусов. Вероятной причиной крена могло стать движение груза – автомобилей.
Около часа дня оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон сообщил, что паром «Амалия» продолжает благополучно двигаться к побережью Латвии с целью швартовки в порту Мерсрагс. «До Латвии судно сопровождали военное судно "Валве", научно-исследовательское судно ТалТеха "Сальме" и судно Пярнуского отделения полиции "Терье". С латвийской стороны паром "Амалия" встретил латвийский военный корабль, который продолжает сопровождать "Амалию" к побережью Латвии», - рассказал он.
По его словам, научно-исследовательское судно «Сальме» находится в режиме ожидания у берегов Латвии, а судно морской охраны «Вальве» и судно «Терье» вернулись. «Вальве» направилось на Сааремаа, а «Терье» - на остров Рухну, где забрал эвакуированных на Рухну людей и благополучно доставляет их в Пярну.
«В настоящее время на борту парома "Амалия" находятся четыре пассажира и два члена экипажа. Ожидаемое время прибытия судна в порт пока неизвестно», - уточнил Янсон около часа дня.
Судно добралось до латвийского порта
В три часа дня Янсон уточнил, что «Амалия» только что своим ходом и благополучно пришвартовалась в гавани Мерсрагса.
«Состояние здоровья четырех пассажиров и двух членов экипажа на борту хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Представитель Kihnu Veeteed, капитан судна и начальник порта теперь будут решать, как ликвидировать крен, а также когда и куда судно двинется дальше. Kihnu Veeteed доставит находившихся на судне людей домой», - сообщил последние новости Янсон.
По его словам, около часа дня с острова Рухну в Пярну прибыло также судно Пярнуского отделения полиции «Терье», на борту которого находились вчера эвакуированные на Рухну люди. Полицейские тепло встретили пассажиров и предложили им еду.