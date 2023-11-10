Случай на таможне: в порту Мууга обнаружили огромную партию кокаина

В ходе таможенного досмотра на таможенном складе в Мууга были проверены контейнеры с арахисом, прибывшие из порта Коринто (Никарагуа). Товар прибыл в порт Мууга через порт Антверпен. В контейнере находилось семь черных спортивных сумок на колесах, обернутых в синюю пленку и содержащих белое порошкообразное вещество. Экспресс-тест подтвердил, что это вещество – кокаин.

По словам Рауля Коппельмаа, руководителя отдела по борьбе с наркотиками следственного отдела, собранная в ходе расследования информация позволяет сделать вывод, что наркотическое вещество не было изъято преступниками в порту Антверпена.

«Это дело еще раз подчеркивает профессионализм наших сотрудников и необходимость тесного сотрудничества с другими правоохранительными органами, а также с частным сектором в борьбе с международным наркотрафиком», - сказал Коппельмаа.