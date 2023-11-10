В Эстонии резко выросло число людей, проживающих в абсолютной бедности

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве. «В относительной бедности в прошлом году проживало около 303 900 человек, что примерно на 3000 человек больше, чем в 2021 году. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 756 евро», — сказала Эпп Реммельг.

Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей. «Однако в 2022 году уровень относительной бедности вырос более всего в семьях с детьми, прежде всего среди семей с тремя и более детьми. Это на 4,6 процентных пункта больше, чем в 2021 году», — объяснила аналитик и добавила, что среди одиноко проживающих лиц 65 лет и старше в относительной бедности оказалось 79,1% жителей, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

В относительной бедности оказались 34,8% родителей-одиночек и 18,6% семей с тремя и более детьми. «Вероятно, больше всего на это повлияли выплаты из второй пенсионной ступени в 2021 году. Это увеличило средний доход и снизило уровень относительной бедности среди детей и домохозяйств трудоспособного возраста», — объяснила Реммельг. Она уточнила, что рост доходов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом был меньше, и уровень относительной бедности вырос прежде всего в тех типах домохозяйств, члены которых в предыдущий период забрали больше всего накоплений из пенсионной ступени.