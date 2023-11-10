Пт, 10.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Маргус Цахкна решил баллотироваться на пост председателя «Ээсти 200»

Rus.Postimees
Facebook
Comments
Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Mihkel Maripuu

Маргус Цахкна сообщил однопартийцам о своем решении баллотироваться на пост председателя «Ээсти 200». Ниже публикуем его заявление в полном объеме.

Дорогие друзья!

В понедельник Лаури сообщил нам о своем решении покинуть пост председателя партии, чтобы в крайне непростой ситуации сосредоточиться на работе спикера Рийгикогу.

Я очень благодарен Лаури за его большой вклад: на выборах партия «Ээсти 200» получила большой мандат и после успешных коалиционных переговоров взяла на себя правительственную ответственность. Решение Лаури понятно, так как в Рийгикогу предстоять сложные споры.

Нас ждут еще более напряженные времена. И в мире, и дома. Экономика находится в упадке, и предпринимателям нужен четкий план экономической политики. Государственный бюджет оказался в большом дефиците, и через процесс нулевого бюджета необходимо построить персональное государство. Нужно найти дополнительные средства на образование, чтобы в будущем у нас были учителя. Необходимо принять важные решения в области энергетики, которые обеспечат экологичные и инновационные решения и для будущих поколений. Эстония должна стать значительно больше на международном уровне, чтобы штаб-квартиры глобальных компаний нашли свой путь к нам. Важен каждый человек и предприятие, никто не должен остаться без внимания в этой сложной ситуации. Наша задача – устранить все преграды, чтобы потенциал каждого мог полностью раскрыться. Тогда люди будут счастливы.

Большинство людей, работающих в Рийгикогу и в правительстве, впервые активно участвуют в политике, и я могу их только похвалить, потому что у них не было времени на адаптацию. Но команда сильна и впечатляюще способна к обучению.

В последние несколько дней я обсуждал с Лаури, Кристиной, Хендриком и многими другими, как действовать дальше, и пришел к решению, что буду баллотироваться на пост председателя партии.

С самого начала создания «Ээсти 200» я старался помогать настолько, насколько позволяли мои умения и опыт, чтобы свежие силы в лице экспертов нашей партии начали формировать жизнь Эстонии. У нас есть видение и планы реформ, многие из которых мы можем реализовать. На прошлом съезде мы решили утвердить коалиционное соглашение, цель которого – навести порядок в стране и ценностях.

Поскольку политическая ситуация становится все более напряженной, я хочу применить свой опыт политика и предпринимателя в управлении партией, чтобы выйти из трудных времен более сильным. У нас есть сильная команда как в виде политиков, так и представителей других профессий, и большой потенциал в лице членах партии, который, однако, еще не полностью реализован. Но вместе мы справимся.

Нас ждут серьезные вызовы и болезненные решения на государственном уровне. Свое программное видение работы и выбора, который мы должны сделать, я пришлю вам в ближайшее время.

Я знаю, что времена трудные, но попробуйте найти момент, чтобы собраться на нашем съезде уже на следующей неделе в воскресенье, 19 ноября. Нам действительно нужно встретиться друг с другом.

Надеюсь на вашу поддержку!

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх