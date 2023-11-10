Маргус Цахкна решил баллотироваться на пост председателя «Ээсти 200»

Нас ждут еще более напряженные времена. И в мире, и дома. Экономика находится в упадке, и предпринимателям нужен четкий план экономической политики. Государственный бюджет оказался в большом дефиците, и через процесс нулевого бюджета необходимо построить персональное государство. Нужно найти дополнительные средства на образование, чтобы в будущем у нас были учителя. Необходимо принять важные решения в области энергетики, которые обеспечат экологичные и инновационные решения и для будущих поколений. Эстония должна стать значительно больше на международном уровне, чтобы штаб-квартиры глобальных компаний нашли свой путь к нам. Важен каждый человек и предприятие, никто не должен остаться без внимания в этой сложной ситуации. Наша задача – устранить все преграды, чтобы потенциал каждого мог полностью раскрыться. Тогда люди будут счастливы.