Маргус Цахкна решил баллотироваться на пост председателя «Ээсти 200»

Маргус Цахкна сообщил однопартийцам о своем решении баллотироваться на пост председателя «Ээсти 200». Ниже публикуем его заявление в полном объеме.
Дорогие друзья!
В понедельник Лаури сообщил нам о своем решении покинуть пост председателя партии, чтобы в крайне непростой ситуации сосредоточиться на работе спикера Рийгикогу.
Я очень благодарен Лаури за его большой вклад: на выборах партия «Ээсти 200» получила большой мандат и после успешных коалиционных переговоров взяла на себя правительственную ответственность. Решение Лаури понятно, так как в Рийгикогу предстоять сложные споры.
Нас ждут еще более напряженные времена. И в мире, и дома. Экономика находится в упадке, и предпринимателям нужен четкий план экономической политики. Государственный бюджет оказался в большом дефиците, и через процесс нулевого бюджета необходимо построить персональное государство. Нужно найти дополнительные средства на образование, чтобы в будущем у нас были учителя. Необходимо принять важные решения в области энергетики, которые обеспечат экологичные и инновационные решения и для будущих поколений. Эстония должна стать значительно больше на международном уровне, чтобы штаб-квартиры глобальных компаний нашли свой путь к нам. Важен каждый человек и предприятие, никто не должен остаться без внимания в этой сложной ситуации. Наша задача – устранить все преграды, чтобы потенциал каждого мог полностью раскрыться. Тогда люди будут счастливы.
Большинство людей, работающих в Рийгикогу и в правительстве, впервые активно участвуют в политике, и я могу их только похвалить, потому что у них не было времени на адаптацию. Но команда сильна и впечатляюще способна к обучению.
В последние несколько дней я обсуждал с Лаури, Кристиной, Хендриком и многими другими, как действовать дальше, и пришел к решению, что буду баллотироваться на пост председателя партии.
С самого начала создания «Ээсти 200» я старался помогать настолько, насколько позволяли мои умения и опыт, чтобы свежие силы в лице экспертов нашей партии начали формировать жизнь Эстонии. У нас есть видение и планы реформ, многие из которых мы можем реализовать. На прошлом съезде мы решили утвердить коалиционное соглашение, цель которого – навести порядок в стране и ценностях.
Поскольку политическая ситуация становится все более напряженной, я хочу применить свой опыт политика и предпринимателя в управлении партией, чтобы выйти из трудных времен более сильным. У нас есть сильная команда как в виде политиков, так и представителей других профессий, и большой потенциал в лице членах партии, который, однако, еще не полностью реализован. Но вместе мы справимся.
Нас ждут серьезные вызовы и болезненные решения на государственном уровне. Свое программное видение работы и выбора, который мы должны сделать, я пришлю вам в ближайшее время.
Я знаю, что времена трудные, но попробуйте найти момент, чтобы собраться на нашем съезде уже на следующей неделе в воскресенье, 19 ноября. Нам действительно нужно встретиться друг с другом.
Надеюсь на вашу поддержку!