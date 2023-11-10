Из-за неудачной пластической операции умерла 29-летняя модель. Она была подругой Неймара

Для 29-летней Андраде недавняя пластическая операция, в ходе которой девушка хотела убрать жир вокруг коленей, оказалась фатальной. Процедура, проведенная в частной клинике, не удалась, и у Андраде образовался тромб, из-за которого позже у нее остановилось сердце.

Супруг Андраде Жоау Хадад написал в Instagram: «Я как будто разбит на части и живу в своем худшем кошмаре. Часть меня ушла! Мы вместе создали прекрасную историю и вместе прожили жизнь нашей мечты. Ты была и будешь любовью всей моей жизни... Ты была моим светом, принцесса. Все, что я прошу от тебя, это присматривать за всеми нами там, сверху. Я всегда буду любить тебя».