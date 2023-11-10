Из-за неудачной пластической операции умерла 29-летняя модель. Она была подругой Неймара

Для Неймара эта неделя стала обернулась настоящим кошмаром. Если во вторник вооруженные люди ворвались в дом его жены Бруны Бьянкарди, чтобы похитить ребенка футболиста - к счастью, их тогда не было дома, поэтому бандитам достались только ценные вещи, - то в пятницу скончалась Луана Андраде, хорошая подруга бразильца.
Для 29-летней Андраде недавняя пластическая операция, в ходе которой девушка хотела убрать жир вокруг коленей, оказалась фатальной. Процедура, проведенная в частной клинике, не удалась, и у Андраде образовался тромб, из-за которого позже у нее остановилось сердце.
В инстаграме звездной фитнес-модели, насчитывающем более чем 550 000 подписчиков, соболезнования выразил и Неймар, написав: «Моя хорошая подруга умерла. Мои соболезнования всей семье Луаны, пусть Бог примет тебя с распростертыми объятиями».
Супруг Андраде Жоау Хадад написал в Instagram: «Я как будто разбит на части и живу в своем худшем кошмаре. Часть меня ушла! Мы вместе создали прекрасную историю и вместе прожили жизнь нашей мечты. Ты была и будешь любовью всей моей жизни... Ты была моим светом, принцесса. Все, что я прошу от тебя, это присматривать за всеми нами там, сверху. Я всегда буду любить тебя».