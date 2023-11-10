Чехи разделали шведских хоккеистов: это был худший матч в истории

Швеция в стартовом матче принимала Чехию. Чехи сразу же показали отличную игру в первой трети. Гости в первом периоде нанесли десять бросков, из которых сразу четыре шайбы дошли до ворот. Швеция при этом не смогла ответить ни одним ударом.

Бывший игрок сборной Швеции Йонас Андерссон, работающий экспертом на шведском телеканале SVTs, резко раскритиковал выступление своих соотечественников. По его словам, ничего подобного раньше не наблюдалось.

«Это худшее выступление шведской сборной за всю историю. 0:4 в первой трети…», - сказал он.

Матч завершился счетом 5:2 в пользу Чехии.