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Чехи разделали шведских хоккеистов: это был худший матч в истории

rus.postimees.ee
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Кубок Карьяла. Швеция - Чехия.
Кубок Карьяла. Швеция - Чехия. Фото: MIKAEL FRITZON

Накануне стартовали игры традиционного Кубка Карьяла, в которых примут участие четыре сильнейшие европейские хоккейные команды. Швеция, выигрывавшая турнир в последние два года, начала защиту титула по наихудшему сценарию.

Швеция в стартовом матче принимала Чехию. Чехи сразу же показали отличную игру в первой трети. Гости в первом периоде нанесли десять бросков, из которых сразу четыре шайбы дошли до ворот. Швеция при этом не смогла ответить ни одним ударом.

Бывший игрок сборной Швеции Йонас Андерссон, работающий экспертом на шведском телеканале SVTs, резко раскритиковал выступление своих соотечественников. По его словам, ничего подобного раньше не наблюдалось.

«Это худшее выступление шведской сборной за всю историю. 0:4 в первой трети…», - сказал он.

Матч завершился счетом 5:2 в пользу Чехии.

Помимо Швеции и Чехии, в кубке Карьяла играют еще Швейцария и Финляндия.

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