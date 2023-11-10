Опрос: 69 процентов опрошенных одобряют забастовку учителей

Переговоры о зарплате учителей с Министерством образования не дали результата, и в пятницу учителя школ и детских садов проводят предупредительную забастовку.

По заказу Института социальных исследований фирма Nostat опросила людей в связи с текущей ситуацией в Эстонии, чтобы выяснить, как они относятся к возможной забастовке и насколько высокой должна быть зарплата учителей по сравнению с зарплатой других работников с высшим образованием.

Относительно забастовки было предложено ответить на вопрос, как респондент относится к забастовке учителей с требованием повышения зарплаты? 20 процентов респондентов осудили или, скорее, осудили это, 69 процентов заявили, что скорее одобряют или одобряют, а 11 процентов не имеют своего мнения.

По партийным предпочтениям забастовку одобрил бы 81 процент сторонников Центристской партии, 80 процентов сторонников «Отечества», 79 процентов сторонников Социал-демократической партии, 77 процентов сторонников EKRE и 61 процент сторонников «Ээсти 200». Сторонники Партии реформ разделились по этому вопросу: 44 процента из них осуждают забастовку, а 43 процента одобряют ее.

Этот же вопрос респондентам задавали почти месяц назад, и в ходе проведенного 11 октября опроса 63 процента респондентов заявили, что одобряют забастовку учителей. Таким образом, за месяц поддержка забастовки учителей обществом существенно возросла.