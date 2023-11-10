Борис Тух ⟩ Град обреченный

Чтобы сердце было отважным, а разум – ясным

Фридрих Дюрренматт заставил героя своей трагикомедии «Ромул Великий» бросить в публику печальную и ироничную реплику: «Кто дышит на ладан, как мы, тот способен понять только комедию». Вероятно, эту грань мы уже перешли. Оглядываться назад поздно. Нам теперь приходится задуматься над тем, что сказал Жан Ануй в «Антигоне»: «Трагедия – дело чистое, верное, она успокаивает... Прежде всего, тут все свои. В сущности, ведь никто не виноват! Не важно, что один убивает, а другой убит. Кому что выпадет. В трагедии чувствуешь себя спокойно, потому что знаешь: нет никакой надежды, даже самой паршивенькой; ты пойман, пойман, как крыса в ловушку, небо обрушивается на тебя, и остается только кричать – не стонать, не сетовать, а вопить во всю глотку то, что хотел сказать, что прежде не было сказано и о чем, может быть, еще даже не знаешь. А зачем? Чтобы сказать об этом самому себе, узнать об этом самому. В драме борются, потому что есть надежда выпутаться из беды. Это неблагородно, чересчур утилитарно. В трагедии борьба ведется бескорыстно. Это для царей. Да и, в конце-то концов, рассчитывать ведь не на что!»