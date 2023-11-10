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Влияние санкций ⟩ Прибыль Таллиннского порта снизилась на 45%

rus.postimees.ee
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Таллиннский порт.
Таллиннский порт. Фото: Tallinna Sadam/ CC BY-SA 3.0 / Wikipedia

В первые 9 месяцев текущего года выручка государственного предприятия Tallinna Sadam (Таллиннский порт) составила 89 млн евро, а прибыль – 13 млн евро, пишет Rus.ERR.

По сравнению с тем же периодом прошлого года выручка уменьшилась на 5,2%, а прибыль сократилась на 45,6%, сообщила в пятницу госкомпания.

За девять месяцев количество пассажиров Талллиннского порта увеличилось на 15%, однако пассажирских судов на линиях было меньше. По сравнению с предыдущим годом в порты предприятия заходило меньше круизных судов, хотя их заполняемость была значительно выше. Спад грузоперевозок продолжился из-за антироссийских санкций и общего снижения объемов грузов.

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