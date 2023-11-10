Влияние санкций ⟩ Прибыль Таллиннского порта снизилась на 45%

По сравнению с тем же периодом прошлого года выручка уменьшилась на 5,2%, а прибыль сократилась на 45,6%, сообщила в пятницу госкомпания.

За девять месяцев количество пассажиров Талллиннского порта увеличилось на 15%, однако пассажирских судов на линиях было меньше. По сравнению с предыдущим годом в порты предприятия заходило меньше круизных судов, хотя их заполняемость была значительно выше. Спад грузоперевозок продолжился из-за антироссийских санкций и общего снижения объемов грузов.