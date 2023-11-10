Фото ⟩ Некоторые родители привели своих детей в детский сад, несмотря на забастовку

Сегодня, 10 ноября, в 8:00 до 9:00 в детских садах прошла общеэстонская предупредительная забастовка учителей с целью оказания давления на правительство, чтобы оно выполнило требование учителей по зарплате на встрече с госпримирителем, которая состоится во второй половине дня в Тарту. В крупнейшем в стране дошкольном учреждении, MLA Viimsi Lasteaiad, которое состоит из восьми расположенных в различных местах детсадов и в котором всего работает 39 групп, бастовали почти все воспитатели.