Пт, 10.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ Некоторые родители привели своих детей в детский сад, несмотря на забастовку

Кадри Таммепуу
, журналист
Facebook
Comments
Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Сегодня, 10 ноября, в 8:00 до 9:00 в детских садах прошла общеэстонская предупредительная забастовка учителей с целью оказания давления на правительство, чтобы оно выполнило требование учителей по зарплате на встрече с госпримирителем, которая состоится во второй половине дня в Тарту. В крупнейшем в стране дошкольном учреждении, MLA Viimsi Lasteaiad, которое состоит из восьми расположенных в различных местах детсадов и в котором всего работает 39 групп, бастовали почти все воспитатели.

Тех детей, которых во время забастовки все-таки привели в детский сад в Виймси, приняли и оставили играть на улице. За ними приглядывали опорный персонал руководство дошкольного учреждения. В детские сады, в которых не хватало людей, на помощь отправили работников волости Виймси. Воспитатели приступили к работе после окончания предупредительной забастовки. 

Воспитатель детсада в Виймси и член правления Эстонского союза работников образования Реэт Лепп, которая пришла на работу к 9:00, отметила, что в забастовке участвовали как члены профсоюза, так и те, кто в него не входит. «Мы бастуем, так как хотим, чтобы зарплата воспитателей оставалась привязанной к зарплате школьных учителей», – объяснила она.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх