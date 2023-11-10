Европарламент призвал ЕС ввести эмбарго на российский СПГ

В резолюции также указано на необходимость расширить санкции на российский алюминий, а также установить ценовой предел и ограничить объем ввоза в Евросоюз удобрений из России и Беларуси.

Депутаты просят ввести полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, санкции против государственной компании «Алроса» и внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий.

Евросоюзу следует запретить импорт российской ядерной продукции и ограничить сотрудничество с госкорпорацией «Росатом», ее руководством и дочерними компаниями только тем, что строго необходимо для обеспечения энергетической безопасности. Еврокомиссию и Евроатом депутаты призвали оказать странам поддержку в замене российского ядерного топлива, запчастей и услуг альтернативами, «принимая во внимание успешный опыт Украины». Суда дочерней компании «Росатома» «Атомфлот», по мнению европарламентариев, не следует впускать в порты ЕС.

«От нас зависит, сможет ли Россия и дальше финансировать эту войну», - подчеркнул постоянный докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс 17 октября на парламентских дебатах об эффективности санкций Евросоюза в отношении РФ с участием представителей Еврокомиссии и Совета ЕС.

Обход санкций как соучастие в военных преступлениях

Что касается обхода санкций, то Европарламент готов считать такие действия соучастием в военных преступлениях. «Учитывая, что санкции ЕС в отношении России являются инструментом внешней политики, направленным на прекращение незаконной войны, обход ограничений на экспорт критически важных для войны товаров в определенных серьезных случаях может рассматриваться и преследоваться как соучастие в военных преступлениях России», - сказано в резолюции. Депутаты выразили озабоченность продолжающейся торговлей между странами ЕС и Москвой товарами военного назначения, находящимися под санкциями, а также по поводу сообщений, что такие страны, как Азербайджан, «обеляют» российский газ для экспорта в ЕС.