Таллиннские катки открывают сезон

Завтра, 11 ноября, открываются катки в Мустамяэ и Ласнамяэ, катки в Нымме и Старом городе откроются неделей позже – 18 ноября. Каток в Мустамяэ откроется в субботу в 11 часов в парке Мянни, в Ласнамяэ открытие сезона состоится в 13 часов в парке Тондираба.
Столичные школы по-прежнему смогут проводить на катках уроки физкультуры бесплатно, также предусмотрена возможность для бесплатного посещения катков пожилыми людьми.
«Открытие катков всегда создает в Таллинне радостное предпраздничное настроение. На катках горожане могут двигаться на свежем воздухе и наслаждаться зимними забавами с семьей и друзьями. Цены на билеты останутся доступными, мы предлагаем пожилым людям и группам школьников возможность бесплатного посещения, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Уличные катки стали очень популярными среди горожан: в прошлом сезоне четыре катка в общей сложности посетили 121 000 раз, из них 40 540 пришлось на групповые школьные посещения».
В новом сезоне группы школьников приглашают на катки по предварительной регистрации с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Билет на каток для них бесплатный, при необходимости на месте можно взять в аренду коньки.
Таллиннские пенсионеры старше 65 лет могут бесплатно посещать каток по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. Не менее одного раза в месяц на катках будут проходить бесплатные мероприятия для малообеспеченных семей из Таллинна, также продолжится традиция проведения различных праздников.
Стоимость одного часа катания на столичных катках в новом сезоне составит от 6,30 до 9,50 евро, для детей и пенсионеров действует льготная цена – от 4,20 до 6,30 евро. В продаже сезонные абонементы, которые дают право неограниченного посещения всех катков. На каток можно приходить со своими коньками, аренда коньков на месте стоит 4,5 евро.
Услугу Таллиннских катков осуществляет договорной партнер города, выбранный в ходе государственного тендера, предприятие HK Hall OÜ. Подробнее ЗДЕСЬ.