Центристы: без Каи Каллас Эстония справится, без учителей – нет!

Центристская партия поддержала право учителей на забастовку, а также их требование к правительству повысить зарплату в соответствии данным ранее обещанием. Rus.Postimees публикует заявление центристов ниже.
Правительство Каи Каллас подвело учителей. Предложение коалиции повысить педагогам зарплату на 1,7 процента выглядит издевательством.
Особенно циничным со стороны Каи Каллас было связать повышение зарплат учителям с требованием поддержать введение автоналога. Это еще раз показывает ее высокомерное отношение и незнание реальной жизни. Репликой о том, что предыдущее повышение зарплат нивелировала рекордная инфляция, премьер-министр дала понять педагогам, что «вам и так хватит». Центристская партия призывает правительство не читать нотации, а выполнять свои обещания.
До сих пор повышения заработной платы учителей были нерегулярными и довольно скромными. Да, в последний раз минимальная зарплата учителя была повышена на 24%, однако это не означает, что правительство теперь должно постоянно напоминать об этом. Сколько педагоги должны мечтать о следующем существенном повышении зарплаты?
До тех пор, пока инвестиции в образование не станут для государства приоритетом, будет нечестно предъявлять высокие требования к системе образования и учителям. Сейчас государственная поддержка образования не позволяет выплачивать педагогам конкурентоспособную зарплату. Должен быть не дефицит педагогов, а конкуренция за рабочие места в сфере образования. Образованное население является основой общества и независимого государства.
Сигналы, которые правительство посылает работникам образования, вызывают сожаление, а также вопросы к искренности заявлений коалиции о том, что образование и его качество являются приоритетом для правительства. Поиском проблемы правительство не занимается, в то же время фон создают попытки высмеять право учителей на забастовку или вообще запретить ее проведение.
Разговоры Министерства образования и науки о незаконности забастовки, наставления премьер-министра Каи Каллас учителям о том, что они, прежде чем бастовать, должны вспомнить размер своей зарплаты – все это говорит о том, что у правительства отсутствует понимание специфики работы преподавателей, сегодняшней ситуации и будущего.
Система образования испытывает нехватку учителей. Со временем эта проблема лишь усугубляется, в будущем затронет не только учебные классы, но позже рынок труда и экономику в целом. Нагрузка учителей непропорциональна их сегодняшней зарплате, поэтому многие квалифицированные педагоги уходят из профессии. Средний возраст учителей постоянно увеличивается, молодые специалисты не спешат приходить в школы, а каждый пятый учитель не имеет необходимой квалификации.
Мы ждем, что в сфере образования будут проведены масштабные реформы с целью соответствовать требованиям современного рынка труда и обеспечивать последовательный рост экономики. Требования к педагогам со стороны государства, родителей и работодателей становятся все выше, тогда как непосредственно ученый процесс – это всего лишь часть учительской нагрузки. Степень ответственности учителей за детей и их будущее невозможно оценить в цифрах или словах. Центристская партия поддерживает право учителей получить от правительства конкретный ответ и требовать выполнения данного им обещания. Мы поддерживаем право работников образования быть услышанными и призываем правительство к конструктивному сотрудничеству с целью найти решение, удовлетворяющее все стороны и способствующее развитию Эстонии. Без Каи Каллас Эстония справится, без учителей – нет!