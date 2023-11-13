Время от времени мы слышим, что школьники и педагоги из Эстонии ездят в Российскую Федерацию на коллективные экскурсии или праздники. Учебные заведения продолжают считать Россию приемлемым направлением для культурного развития. При этом надо признать, что прямого запрета на эти поездки никогда не было и незаконными они формально не стали. Rus.Postimees выяснил, все-таки можно или нельзя организовывать в Россию экскурсии от школ и детсадов, а также в чем именно состоит проблема.
МИД и КаПо предупреждают: российские пограничники проверяют телефоны пересекающих границу, в том числе посты в соцсетях
На прошлой неделе мы писали о том, что в Линнамяэском русском лицее на родительском собрании по инициативе учителя обсуждалась поездка в Петербург. Некоторые родители были не согласны с тем, чтобы отпускать туда детей и платить РФ за визу и проживание.
Несколько недель назад горячо обсуждалась поездка воспитателей детского сада в этот же город. Многие читатели высказались в соцсетях и выяснилось, что одни считают поездки в Россию неуместными, а другие упирают на право воспитателей отдыхать где они хотят.
Тема в самом деле очень неоднозначная. С одной стороны, поездки детей в воспитательных целях или для знакомства с культурой на территории страны, которая ведет войну и убивает детей, разрушает школы и памятники культуры - совершенно дикая идея. Как известно, так называемые «Пушкинские места», по которым Линнамяэский лицей возил учеников - это не только Санкт-Петербург. Пушкин долгое время жил в Одессе. Но теперь в Одессу ехать опасно, так как туда прилетают российские ракеты.
С другой стороны, пересечение российской границы в частных целях не стало незаконным. В правовом государстве все, что не запрещено, то разрешено. При этом в связи с военной агрессией России против Украины Министерство иностранных дел советует не ездить в Россию без крайней необходимости. Того же мнения придерживается Департамент полиции безопасности. Как понимать рекомендации МИДа и КаПо?
Рекомендации связаны не с идеологическими разногласиями, а с тем, что посещать Россию для жителей Эстонии сегодня небезопасно. «Российская Федерация на территории России рассматривает граждан Эстонии, у которых есть и российский паспорт, как российских граждан. В этом случае возможности Эстонии по оказанию консульской помощи очень ограничены, в том числе и в вопросах, касающихся мобилизации.
«На пограничных переходах зафиксированы случаи, когда российские пограничники проверяли телефоны и другие устройства пересекающих границу, просматривали контент, в том числе публикации в социальных сетях», - сообщил нам представитель МИДа.
Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве. Официальная позиция эстонского государства такова: ездить в Россию не рекомендуется. Департамент полиции безопасности тоже не рекомендует поездки.
«Прежде всего, директора школ, учителя и сами родители должны задуматься о том, какие опасности могут подстерегать в России. Подумайте, что может случиться, например, весли ребенок или кто-то из сопровождающих выскажет во время экскурсии или еще где-то мнение, которое считается в РФ противозаконным», - разъяснили в министерстве.
Департамент полиции безопасности считает, что в долгосрочной перспективе есть высокая вероятность, что российские влиятельные лица будут подбирать среди эстонской молодежи полезных для себя людей, чтобы использовать их в своей деятельности против Эстонии. Этот процесс может быть длительным, и вред молодому человеку может возникнуть не сразу. Он даже не сразу заметен.
Что делать, если вам грозят тюрьмой
На случай, если у гражданина Эстонии уже возникли проблемы с правоохранительными органами в чужой стране (в том числе в России), КаПо дает ряд рекомендаций, как себя вести.
- Попросите точно объяснить, в чем вас обвиняют. В случае задержания немедленно требуйте встречи с консулом или другим представителем посольства или консульства Эстонской Республики. Были случаи, когда гражданин Эстонии просил о встрече с консулом, но вместо этого ему давали понять, что его отвезут прямо на допрос, а оттуда - в место предварительного заключения.
- Если с вами в публичном месте «хотят поговорить» некие люди в форме или в штатском, спрашивайте, какой орган или организацию они представляют, как их или его зовут. Просите пръявить служебное удостоверение и хорошо запомните написанную там должность, имя и фамилию.
- Если с вами ведут себя слишком грубо и давят, скажите, что расскажете об этом СМИ и правоохранительным органам Эстонии. Особенно эффективен намек на контакты с международными СМИ.
- Если правоохранители или кто бы это ни был интересуются вашей работой, предпринимательской деятельностью, обязанностями или контактами, связями, постарайтесь запомнить их вопросы. На основании этих вопросов потом можно будет понять причины вашего задержания.
- Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также настаивать на том, что желаете сначала встретиться с консулом и будете отвечать на вопросы только в его присутствии.
- Ведите себя твердо и решительно. Если проявите слабость, давление усилится, потому что у них сложится впечатление, что вас можно шантажировать или иным образом склонить к сотрудничеству.
- Не верьте обещаниям, что после небольшой уступки вас оставят в покое. Не верьте обещаниям, которые, насколько вы понимаете, не соответствуют закону. Чем больше вы связываете себя со спецслужбой чужой страны, тем больше вы подвергаетесь шантажу, тем больше от вас требуют и тем труднее вам потом сказать «нет».
- Не поддавайтесь угрозам. Решительно отказывайтесь от предложений о любой незаконной деятельности. Соглашаясь, вы автоматически становитесь уязвимыми для шантажа и даете правоохранительным органам законное основание для вашего задержания в случае необходимости.
- Если вас попросят пройти проверку на детекторе лжи или попросят пройти неизвестные вам тесты, не соглашайтесь бездумно, потребуйте немедленной встречи с консулом.
- Если вы прошли беседу с сотрудником(ами) спецслужбы и вас отпускают, всегда целесообразно сообщить, что вы как гражданин Эстонии обязаны сообщить о случившемся в в свое посольство, а затем в органы госбезопасности. Это защитит вас от дальнейших попыток шантажа.
- Если вы даже пообещаете скрыть, что такой разговор состоялся, по возвращении домой хорошо подумайте, в ваших ли интересах в этой ситуации по-прежнему отказываться от помощи и советов эстонских властей. Не участвуйте в играх, которые вам не нужны и которые могут принести вред как вам, так и эстонскому государству. По прибытии в Эстонию свяжитесь с Департаментом полиции безопасности.