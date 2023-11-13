МИД и КаПо предупреждают: российские пограничники проверяют телефоны пересекающих границу, в том числе посты в соцсетях

Что делать, если вам грозят тюрьмой

На случай, если у гражданина Эстонии уже возникли проблемы с правоохранительными органами в чужой стране (в том числе в России), КаПо дает ряд рекомендаций, как себя вести.

- Попросите точно объяснить, в чем вас обвиняют. В случае задержания немедленно требуйте встречи с консулом или другим представителем посольства или консульства Эстонской Республики. Были случаи, когда гражданин Эстонии просил о встрече с консулом, но вместо этого ему давали понять, что его отвезут прямо на допрос, а оттуда - в место предварительного заключения.

- Если с вами в публичном месте «хотят поговорить» некие люди в форме или в штатском, спрашивайте, какой орган или организацию они представляют, как их или его зовут. Просите пръявить служебное удостоверение и хорошо запомните написанную там должность, имя и фамилию.

- Если с вами ведут себя слишком грубо и давят, скажите, что расскажете об этом СМИ и правоохранительным органам Эстонии. Особенно эффективен намек на контакты с международными СМИ.

- Если правоохранители или кто бы это ни был интересуются вашей работой, предпринимательской деятельностью, обязанностями или контактами, связями, постарайтесь запомнить их вопросы. На основании этих вопросов потом можно будет понять причины вашего задержания.