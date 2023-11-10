Кровь в жилах стынет: упавшая на тренировке конькобежка пропорола себе коньком спину

Олимпийская чемпионка по шорт-треку Сюзанне Шультинг должна благодарить бога за то, что ее падение, случившееся в начале недели на тренировке, не поставило крест на карьере и, что еще страшнее, не убило спортсменку.
«Упала на утренней тренировке, из-за чего распорола себе коньком спину, - написала голландка в своей соцсети. – В итоге у меня теперь резаная рана длиной 15-20 см. К счастью, не затронуты мышцы, в больнице все аккуратно зашили. Разумеется, я в шоке от случившегося, но с учетом возможных сценариев, все хорошо закончилось».
В интервью домашним СМИ спортсменка добавила, что от худшего ее спас специальный защитный костюм - в таких конькобежцы выходят на лед.
«Без этого травма, вероятно, была бы намного хуже», - сказала Шультинг, которую выписали из больницы в среду. - К счастью, теперь боль стала терпимой».
Шультинг - одна из самых успешных конькобежек в истории шорт-трека. У нее три золотых олимпийских медали, десять золотых медалей чемпионатов мира, 17 золотых медалей чемпионатов Европы и десятки других наград, включая одну олимпийскую серебряную и две олимпийские бронзовые медали.