Пт, 10.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Печально известный экспонат вернулся в Эстонский музей природы

Rus.Postimees
Facebook
Comments
Печально известный экспонат вернулся в Эстонский музей природы.
Печально известный экспонат вернулся в Эстонский музей природы. Фото: Eesti Loodusmuuseum

Вчера вечером, спустя месяц после кражи, печально известный экспонат – чучело филина – вернулся в Эстонский музей природы.

Фото: Eesti Loodusmuuseum

«Последний месяц в музее напоминает мне американские горки. Мы готовим экстренные меры, чтобы предотвратить подобные кражи в будущем, и в то же время нас радуют люди с большим сердцем, которые хотят отдать нам чучело птицы вместо того, что мы потеряли, – описала директор музея Хейди Йыкс. – Одно такое пожертвование как раз сегодня должно прибыть в столицу поездом из Вильяндимаа».

Фото: Eesti Loodusmuuseum

Сотрудники музея бесконечно благодарны полицейским и людям, которые помогли установить личность вора. Филин займет свое прежнее место в фойе музея, им можно будет любоваться уже с завтрашнего дня.

Фото: Eesti Loodusmuuseum
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх