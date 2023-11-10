Фото ⟩ Печально известный экспонат вернулся в Эстонский музей природы

«Последний месяц в музее напоминает мне американские горки. Мы готовим экстренные меры, чтобы предотвратить подобные кражи в будущем, и в то же время нас радуют люди с большим сердцем, которые хотят отдать нам чучело птицы вместо того, что мы потеряли, – описала директор музея Хейди Йыкс. – Одно такое пожертвование как раз сегодня должно прибыть в столицу поездом из Вильяндимаа».