Один из членов экипажа давшего крен парома Amalie доставлен в больницу

В момент крена на борту парома Amalie находились 16 человек: 13 пассажиров и три члена экипажа. Высота волны составляла два-три метра. Спасатели Рухну эвакуировали с парома семь человек, еще семеро были эвакуированы вертолетом Департамента полиции и погранохраны (ДПП) и доставлены на Рухну. Одного из членов экипажа пришлось срочно доставить в Пярнускую больницу из-за проблем со здоровьем.

Четыре или пять пассажиров на борту Amalie были местными жителями, остальные – это или покинувшие остров рабочие, или другие люди с материка. Кроме того, на пароме находились бензовоз, экскаватор и два легковых автомобиля.

Сейчас на борту шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира. Amalie медленно со скоростью в два узла идет в порт Мерсрагс в Латвии. Безопасность парома сначала обеспечивали сопровождением судно Департамента полиции и погранохраны, пярнуское полицейское судно Terje и исследовательское судно Salme. Позже эстонские суда вернулись в свои порты, а сопровождение парома Amalie принял латвийский корабль.