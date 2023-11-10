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Пассажирка возмущена поведением водителя автобуса: ребенка чуть не зажало дверями

Водитель озвучил другую версию произошедшего
Вахур Йоа
, журналист
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Фото: Elmo Riig

Уроженка Выру Лийза Ауд во время поездки с сыном в автобусе Lux Express оказалась в неприятной ситуации.

В понедельник вечером Лийза Ауд, которая сейчас живет в Финляндии, но решила съездить в свой родной город, оказалась в автобусе Таллинн-Выру в ситуации, когда ее сын чуть не был зажат между дверями общественного транспорта.

«Мы с сыном начали выходить на остановке по требованию "Катарийна", прямо за остальными, но отстали на несколько шагов, поскольку сын не мог так быстро спуститься по лестнице. Тогда водитель автобуса просто закрыл двери и поехал дальше, сказав что-то в этом роде, что если не можете вовремя выйти, это ваша вина», - рассказала Ауд.

И это, по ее словам, было не самое страшное.

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