Пассажирка возмущена поведением водителя автобуса: ребенка чуть не зажало дверями

В понедельник вечером Лийза Ауд, которая сейчас живет в Финляндии, но решила съездить в свой родной город, оказалась в автобусе Таллинн-Выру в ситуации, когда ее сын чуть не был зажат между дверями общественного транспорта.

«Мы с сыном начали выходить на остановке по требованию "Катарийна", прямо за остальными, но отстали на несколько шагов, поскольку сын не мог так быстро спуститься по лестнице. Тогда водитель автобуса просто закрыл двери и поехал дальше, сказав что-то в этом роде, что если не можете вовремя выйти, это ваша вина», - рассказала Ауд.