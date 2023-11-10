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Учитель русскоязычной школы о забастовке: проблема не только в зарплатах, но и в том, что обязанности педагога невыполнимы

Добавлен комментарий вице-мэра Таллинна
Анита Авакова Анастасия Тидо
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Забастовка учителей.
Забастовка учителей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В пятницу, 10 ноября по всей Эстонии прошла предупредительная забастовка учителей и воспитателей детских садов. Ключевая проблема и ее главная причина - неготовность правительства выполнять требования по оплате труда, предлагающиеся учителями. Rus.Postimees решил узнать у учителей русскоязычных школ, как прошла забастовка, какова была реакция учеников, а также личное мнение учителей о забастовке. 

Дмитрий Рыбаков.
Дмитрий Рыбаков. Фото: Фото: Тоомас Татар

По словам учителя истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрия Рыбакова, самых маленьких оставить без присмотра нельзя, поэтому их уроки проходили в обычном порядке. Но расписание большинства учеников было организовано так, чтобы учителя не работали с 9 до 10 утра.

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