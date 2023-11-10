Учитель русскоязычной школы о забастовке: проблема не только в зарплатах, но и в том, что обязанности педагога невыполнимы

По словам учителя истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрия Рыбакова, самых маленьких оставить без присмотра нельзя, поэтому их уроки проходили в обычном порядке. Но расписание большинства учеников было организовано так, чтобы учителя не работали с 9 до 10 утра.