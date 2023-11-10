В пятницу, 10 ноября по всей Эстонии прошла предупредительная забастовка учителей и воспитателей детских садов. Ключевая проблема и ее главная причина - неготовность правительства выполнять требования по оплате труда, предлагающиеся учителями. Rus.Postimees решил узнать у учителей русскоязычных школ, как прошла забастовка, какова была реакция учеников, а также личное мнение учителей о забастовке.
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Учитель русскоязычной школы о забастовке: проблема не только в зарплатах, но и в том, что обязанности педагога невыполнимы
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