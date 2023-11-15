«Мы должны пять миллионов»: прославившаяся на всю Эстонию организация держит вкладчиков в неведении

В сегодняшнем сюжете Kuuuurija речь пойдет о 72-летнем Арно из Пыльтсамаа, который думал, что сможет разбогатеть, вложив свои сбережения, но в итоге потерял их.
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Арно живет в крошечной квартире в Пыльтсамаа и работает водителем грузовика. Некоторое время назад у него возникла идея инвестировать свои сбережения – 35 000 евро. На вопрос, откуда у него столько денег, Арно отвечает, что все время работал и понемногу откладывал. А потом поставил на карту все свои сбережения и в одночасье их лишился.