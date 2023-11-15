«Мы должны пять миллионов»: прославившаяся на всю Эстонию организация держит вкладчиков в неведении

Арно живет в крошечной квартире в Пыльтсамаа и работает водителем грузовика. Некоторое время назад у него возникла идея инвестировать свои сбережения – 35 000 евро. На вопрос, откуда у него столько денег, Арно отвечает, что все время работал и понемногу откладывал. А потом поставил на карту все свои сбережения и в одночасье их лишился.

«Я и раньше немного занимался инвестированием: в электротакси. Они эмитировали облигации», – вспоминает он. Много лет назад Арно увидел в интернете видеоролик о том, как компания Elektritakso, член Тартуского кредитно-сберегательного общества, продает облигации и обещает жирные проценты. После просмотра видеоролика он решил, что вложит деньги в облигации электротакси, ведь зарабатывать на процентах лучше, чем просто держать сбережения на банковском счете или в хранящемся в тумбочке носке.