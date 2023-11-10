К повреждению кабеля между Эстонией и Швецией приложили руку люди

По словам госпрокурора Трийну Олев, теперь появилась возможность осмотреть эстонско-шведский кабель связи, в котором обнаружено повреждение человеком.

«В случае с эстонско-шведским кабелем связи было известно, что на дне моря рядом с ним есть следы человеческой деятельности и пропускная способность кабеля на некоторое время была нарушена. Поскольку после инцидента оператор связи восстановил пропускную способность кабеля, разрыва кабеля не было. Чтобы тщательно обследовать кабель связи и определить, имеются ли признаки повреждения кабеля человеком, пришлось дождаться позволяющей вести следственные действия на море погоды. Теперь сотрудники Полиции безопасности смогли более внимательно осмотреть кабель связи и подтвердили, что эстонско-шведский кабель связи имеет повреждения, вызванные вмешательством человека», - сказала Олев.

Обстоятельства причинения ущерба эстонско-шведскому кабелю связи будут установлены в ходе того же уголовного производства, в рамках которого изучаются обстоятельства повреждения эстонско-финского кабеля связи. Следственная группа все еще работает над различными версиями и собирает дополнительные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть эти версии. По основной версии следствия, возникновение повреждения эстонско-финского и эстонско-шведского кабелей связи связано с судном Newnew Polar Bear, шедшим под флагом Гонконга.

«Согласно собранным в ходе уголовного производства сведениям, судно принадлежит компании, зарегистрированной в Китае, а поскольку судно не находится в водах Эстонии, Департамент полиции безопасности не может осуществлять процессуальные действия, связанные с судном или людьми, находящимися на его борту. Поэтому мы подготовили запрос о правовой помощи Китая, чтобы правоохранительные органы Китая в рамках международного сотрудничества осуществили процессуальные действия, связанные с судном и его экипажем по эстонскому уголовному производству и, в частности, и помогли прояснить обстоятельства произошедшего», - сообщила государственный прокурор Трийну Олев.