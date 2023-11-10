График ⟩ Обзор цен на топливо: владельцы таллиннских заправок сумели удивить

В Таллинне цена на 95-й бензин упала на четыре цента, а стоимость 98-го бензина и дизельного топлива снизилась на два цента. В Вильнюсе цены на бензин упали на 1,5 цента, на дизельное топливо – на четыре цента. В Риге все цены на топливо остались на уровне прошлой недели.

95-й бензин в столице Эстонии в пятницу стоил 1,689 евро, что на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 16 центов больше, чем в Вильнюсе. 98-й бензин в Таллинне стоил 1,759 евро, или на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена на дизельное топливо в Таллинне была 1,609 евро, или на 11,5 цента меньше, чем в Риге, но на 7 центов больше, чем в Вильнюсе.