С понедельника спасатели нагрянут с важной проверкой в дома по всей Эстонии

Дымовые датчики являются обязательными уже 14 лет, но, к сожалению, во многих домах они по прежнему отсутствуют. В этом году при пожарах погибло 33 человека, последние пять из них - при пожарах в жилых домах на юге Эстонии - в Валгаском, Тартуском, Вильяндиском, Выруском и Пыльваском уездах. В четырех случаях дымовой датчик отсутствовал, а в одном случае датчик был установлен на шкафу, что не принесло никакой пользы.