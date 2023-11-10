С понедельника спасатели нагрянут с важной проверкой в дома по всей Эстонии

Дымовые датчики являются обязательными уже 14 лет, но, к сожалению, во многих домах они по прежнему отсутствуют. В этом году при пожарах погибло 33 человека, последние пять из них - при пожарах в жилых домах на юге Эстонии - в Валгаском, Тартуском, Вильяндиском, Выруском и Пыльваском уездах. В четырех случаях дымовой датчик отсутствовал, а в одном случае датчик был установлен на шкафу, что не принесло никакой пользы.
Сотрудники Спасательного департамента напомнят о необходимости наличия жизненно важного оборудования единовременной и комплексной проверкой. Спасатели и инспекторы могут нагрянуть и в ваш дом, чтобы убедиться в наличии, правильности установки и работоспособности дымового датчика. При отсутствии работающего датчика спасатели могут выписать штраф в размере 40 евро.
Обратите внимание на то, сколько лет датчику
Прошло 11 лет с тех пор, как дымовые датчики стали обязательными, при этом срок службы дымовых датчиков составляет от 3 до 10 лет, в зависимости от производителя и цены. Чтобы убедиться, что датчик находится в исправном состоянии, проверьте срок его службы, он указан на задней панели устройства. Только исправный датчик сможет сообщить о пожаре.
Как ухаживать за датчиком?
- Чтобы убедиться, что датчик находится в рабочем состоянии, проверяйте его не реже раза в месяц, нажимая тестовую кнопку.
- Если за нажатием тестовой кнопки не последует звукового сигнала, значит, батарейка села и следует немедленно установить новую.
- Если датчик время от времени дает отдельные звуковые сигналы, то это означает, что батарейка садится или в датчике скопилась пыль.
- Очистить датчик дыма от пыли можно при помощи пылесоса или тряпки. Если после чистки датчик по-прежнему время от времени дает звуковые сигналы, значит, пора заменить батарейку.
В какое место установить датчик?
- Установите дымовой датчик на потолок комнаты, находящейся перед спальней, коридором или прихожей. С этого места датчик сможет обнаружить пожар, вспыхнувший в любой части жилого помещения, и предупредить о нем спящих, раньше, чем до них дойдет дым.
- Для дополнительной защиты установите датчик также в спальне и в остальных комнатах.
- На кухне или в ванной комнате дымовой датчик может из-за паров подавать сигнал тревоги даже тогда, когда пожара нет. В эти помещения устанавливать датчик не имеет смысла.
- В помещении с открытой кухней датчик следует установить в той части, которая прилегает к жилой комнате.
- В доме из нескольких этажей для дополнительной защиты на каждом этаже должен быть установлен как минимум один датчик.
Как устанавливать датчик?
- В коробке имеются все необходимые детали. Обычно в коробке имеются основание датчика, винты и дюбеля для крепления основания, сам датчик и батарейка. Батарейку перед установкой в датчик необходимо достать из пластиковой упаковки и затем подключить правильными клеммами.
- Дымовой датчик с подключенной батарейкой следует установить на потолок, по возможности в центре комнаты. На этом месте датчик быстрее всего среагирует на дым от вспыхнувшего пожара, независимо от места нахождения очага огня в помещении. Расстояние от стен, ламп и вентиляционных отверстий должно составлять не менее 50 сантиметров.
- Выбрав правильное место расположения, установить основание датчика с помощью винтов и дюбелей. Двусторонний скотч, как правило, не выдерживает тяжести датчика, и он падает.
- После установки датчика всегда надо нажать тестовую кнопку и убедиться, что раздастся сигнал тревоги. Это покажет, что батарейка правильно подсоединена и датчик находится в рабочем состоянии.
- Монтажную пластину с магнитом, двусторонним скотчем или липучкой можно использовать для крепления датчика только в том случае, если она поставляется с датчиком. В остальных случаях исправность датчика не гарантируется и, как правило, в этом случае не распространяется и гарантия производителя.
- При установке датчиков необходимо также учитывать окружающую среду и условия помещения, в котором установлен датчик. Нормальная рабочая температура дымовых датчиков составляет от + 5 до +45 градусов, степень защиты IP отсутствует. Неотапливаемые и/или влажные помещения должны быть оснащены датчиками дыма, которые соответствуют таким условиям (правильная рабочая температура, уровень IP)
На что обратить внимание при покупке датчика?
- На устройстве есть обозначение CE (на задней стороне датчика) и указание на стандарт EN 14604. Без этих обозначений дымовые датчики ни в Эстонии, ни в других странах Европейского союза продавать нельзя.
- В упаковке есть инструкция по установке и уходу на эстонском языке - прочтите ее внимательно и храните вместе с чеком на покупку. На нем были указаны контактные данные продавца, к которому вы можете обратиться в течение гарантийного срока.
- На устройстве или в инструкции по использованию был указан рекомендуемый срок замены устройства.
- Приобретая датчик, убедитесь, что на устройство действует гарантия на весь срок эксплуатации.
- На устройстве были указаны типы и коды рекомендуемых батареек. При приобретении новой батарейки обязательно следуйте рекомендациям. Использование батарейки с несоответствующим обозначением может стать одной из причин того, почему датчик без причины включает режим тревоги.
- Комбинированные модели датчиков дыма и угарного газа подходят в качестве дополнительной защиты.
Источник: веб-сайт Спасательного департамента.