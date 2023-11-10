ГАЛЕРЕЯ ПЕРЕГОВОРОВ ⟩ Госпримиритель: учителя имеют право на забастовку, если соглашение не будет достигнуто

После предупредительной забастовки учителей в пятницу утром в Министерстве образования и науки состоялось совещание по вопросам оплаты труда, которое, по словам лидера забастовки, председателя Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри, оказалось более оптимистичным, чем ожидалось. Однако если соглашение на следующий год не будет достигнуто, забастовки могут продолжиться.