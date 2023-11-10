После предупредительной забастовки учителей в пятницу утром в Министерстве образования и науки состоялось совещание по вопросам оплаты труда, которое, по словам лидера забастовки, председателя Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри, оказалось более оптимистичным, чем ожидалось. Однако если соглашение на следующий год не будет достигнуто, забастовки могут продолжиться.
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ГАЛЕРЕЯ ПЕРЕГОВОРОВ ⟩ Госпримиритель: учителя имеют право на забастовку, если соглашение не будет достигнуто
В переговорах, помимо представителей Эстонского союза работников образования, приняли участие министр образования и науки Кристина Каллас, несколько представителей Союза городов и самоуправлений Эстонии, а председательствовал государственный примиритель Меэлис Викербау. Совещание продолжались около двух часов.