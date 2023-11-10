«Новости в 7» за 10 ноября: как прошла забастовка учителей, готовы ли вы платить за соцсети без рекламы, когда энергия атома заменит сланец, выставка модных шедевров от самого Диора и поздравления ко Дню отца

Сегодня в выпуске:

- Предупредительная забастовка учителей прокатилась по всей Эстонии. Наш корреспондент своими глазами наблюдал за ходом акции в одной школе и одном детском саду Таллинна

- Компания Meta предложила пользователям платную подписку за отказ от персонализированной рекламы в Фейсбук и Инстаграм. Что это значит и готовы ли пользователи социальных сетей платить?

- Как будет биться сердце Ида-Вирумаа, самого энергетического региона Эстонии через 10-15 лет? Придет на смену сланцу энергия расщепленного атома, разбирался наш корреспондент

- Поздравляем всех отцов с праздником! Репортаж о жизни многодетной семьи и пожелания от жителей столицы

- В Замке Фалль в Кейла-Йоа открывается выставка костюмов знаменитого дома мод Кристиан Диор, подготовленная историком моды Александром Васильевым. Наш корреспондент ознакомилась с экспозицией и узнала не только историю этого культового дома мод, но и о влиянии религии на моду в Эстонии и в каком случае вернется тренд на узкую талию