Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 ноября: как прошла забастовка учителей, готовы ли вы платить за соцсети без рекламы, когда энергия атома заменит сланец, выставка модных шедевров от самого Диора и поздравления ко Дню отца
Сегодня в выпуске:
- Предупредительная забастовка учителей прокатилась по всей Эстонии. Наш корреспондент своими глазами наблюдал за ходом акции в одной школе и одном детском саду Таллинна
- Компания Meta предложила пользователям платную подписку за отказ от персонализированной рекламы в Фейсбук и Инстаграм. Что это значит и готовы ли пользователи социальных сетей платить?
- Как будет биться сердце Ида-Вирумаа, самого энергетического региона Эстонии через 10-15 лет? Придет на смену сланцу энергия расщепленного атома, разбирался наш корреспондент
- Поздравляем всех отцов с праздником! Репортаж о жизни многодетной семьи и пожелания от жителей столицы
- В Замке Фалль в Кейла-Йоа открывается выставка костюмов знаменитого дома мод Кристиан Диор, подготовленная историком моды Александром Васильевым. Наш корреспондент ознакомилась с экспозицией и узнала не только историю этого культового дома мод, но и о влиянии религии на моду в Эстонии и в каком случае вернется тренд на узкую талию
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 10 ноября.