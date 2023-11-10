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Движение поездов в направлении Тарту нарушено: пассажиры ждут заменяющего автобуса в темноте

Движение поездов было восстановлено в 19:15
Лийза Эхамаа
, журналист
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Konstantin Sednev

В пятницу вечером, около 17:00, движение пассажирских поездов в направлении Тарту остановилось, причиной чего стала техническая неисправность грузового поезда AS Operail.

По словам человека, приславшего фотографию Postimees, люди ждут заменяющие автобусы дольше обещанного, а пассажиры стоят в темноте. «Толпа просто идет вдоль дороги. Сначала обещали заменяющий автобус через 20 минут, затем через час».

Люди ждут заменяющего автобуса.
Люди ждут заменяющего автобуса. Фото: Lugeja foto.

Компания Elron компенсирует стоимость проезда в случае задержки поезда на 30 минут и более, для получения компенсации необходимо заполнить бланк возврата.

В связи с нарушением движения возможны дальнейшие перебои и задержки в движении пассажирских поездов, о чем можно узнать на сайте компании Elron.

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