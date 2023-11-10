Движение поездов в направлении Тарту нарушено: пассажиры ждут заменяющего автобуса в темноте

По словам человека, приславшего фотографию Postimees, люди ждут заменяющие автобусы дольше обещанного, а пассажиры стоят в темноте. «Толпа просто идет вдоль дороги. Сначала обещали заменяющий автобус через 20 минут, затем через час».

Люди ждут заменяющего автобуса. Фото: Lugeja foto.

Компания Elron компенсирует стоимость проезда в случае задержки поезда на 30 минут и более, для получения компенсации необходимо заполнить бланк возврата.