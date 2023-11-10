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КАРТА ⟩ Узнайте, сколько зарабатывают учителя в вашем регионе

Карл-Роберт Пухм
, экономический журналист
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Школы местных самоуправлений Харьюмаа выделяются высокой средней зарплатой. В городе Кейла, где находится Кейлаская школа, средняя зарплата учителей в августе составила 2316 евро, что составляет более 120% от средней зарплаты в Эстонии.
Школы местных самоуправлений Харьюмаа выделяются высокой средней зарплатой. В городе Кейла, где находится Кейлаская школа, средняя зарплата учителей в августе составила 2316 евро, что составляет более 120% от средней зарплаты в Эстонии. Фото: Keila kooli Facebook

Средняя зарплата учителей в местных самоуправлениях Эстонии сильно различается. Если на небольших островах зарплата колеблется в районе 1 700 евро, то в волости Йыэляхтме в Харьюмаа средняя брутто-зарплата учителей в августе превысила 2 400 евро.

Весной правительство включило в коалиционный договор задачу довести к 2027 году зарплату учителей до 120% от средней по Эстонии. Хотя в коалиционном соглашении прямо не указано, идет ли речь о средней или минимальной зарплате, министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что она рассчитывает на менее амбициозную цель, а именно на среднюю зарплату. В данном случае цель не так уж и далека, поскольку средняя расчетная зарплата учителей в этом году составляет 2 073 евро, что составляет 111% от средней зарплаты по Эстонии.

Однако проблема в том, что в следующем году обещание будет сдвинуто еще дальше: хотя в бюджете на следующий год заложены средства на повышение зарплаты учителей на 2%, Министерство финансов прогнозирует, что средняя зарплата по стране вырастет на 5%. Поэтому недовольные учителя решили сегодня организовать предупредительную забастовку.

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