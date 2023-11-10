КАРТА ⟩ Узнайте, сколько зарабатывают учителя в вашем регионе

Весной правительство включило в коалиционный договор задачу довести к 2027 году зарплату учителей до 120% от средней по Эстонии. Хотя в коалиционном соглашении прямо не указано, идет ли речь о средней или минимальной зарплате, министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что она рассчитывает на менее амбициозную цель, а именно на среднюю зарплату. В данном случае цель не так уж и далека, поскольку средняя расчетная зарплата учителей в этом году составляет 2 073 евро, что составляет 111% от средней зарплаты по Эстонии.