Продажа билетов на общественный транспорт нарушена в результате кибератаки

С вечера пятницы компания Ridango подверглась серии кибератак типа Distributed Denial-of-Service (DDoS), которые привели к нарушению доступности услуг. «Кибератаки на несколько часов нарушили доступность услуг по продаже билетов, но сейчас атаки успешно остановлены», - заявил в 21:20 исполнительный директор Ridango Эрки Липре.

Эстонская компания AS Ridango, специализирующаяся на технологиях для обслуживания общественного транспорта, была основана в 2009 году и занимается разработкой систем продажи билетов на общественный транспорт, систем реального времени и систем оплаты. В Эстонии клиентами компании являются железнодорожная компания Elron, Таллиннский транспортный департамент, город Тарту, Пярнуский центр общественного транспорта