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SEB: рост цен сделал жизнь в Эстонии несправедливо дорогой

rus.postimees.ee
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Михкель Нестор.
Михкель Нестор. Фото: Madis Veltman/Postimees

Несмотря на ослабление инфляции в Эстонии, нам по-прежнему приходится сталкиваться с очень высокими ценами. Предстоящее повышение НСО не улучшит ситуацию. По мнению Михкеля Нестора, экономического аналитика банка SEB, жизнь в Эстонии стала слишком дорогой.

По словам Нестора, статистика инфляции, опубликованная на прошлой неделе, показывает, что быстрый рост цен в Эстонии замедлился, но по сравнению с 2022 годом уровень цен все еще значительно выше. «Свежие данные показывают, что в октябре индекс потребительских цен был почти на 5% выше, чем годом ранее. В отличие от многих других стран, октябрьский показатель инфляции был даже выше, чем в сентябре, когда потребительские цены выросли на 4% в годовом исчислении», - отметил Нестор.

Он добавил, что если сравнивать уровень цен в октябре с сентябрем, то тренд остается положительным для потребителя. Многие цены в сравнении с предыдущим месяцем снизились, что дало среднее изменение индекса потребительских цен на уровне -0,4%. «В целом можно сказать, что Эстония достигла ценового плато: примерно на текущем уровне индекс потребительских цен остается с апреля этого года. Однако стоит признать, что это плато находится на очень высоком уровне», - сказал он.

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