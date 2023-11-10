SEB: рост цен сделал жизнь в Эстонии несправедливо дорогой

По словам Нестора, статистика инфляции, опубликованная на прошлой неделе, показывает, что быстрый рост цен в Эстонии замедлился, но по сравнению с 2022 годом уровень цен все еще значительно выше. «Свежие данные показывают, что в октябре индекс потребительских цен был почти на 5% выше, чем годом ранее. В отличие от многих других стран, октябрьский показатель инфляции был даже выше, чем в сентябре, когда потребительские цены выросли на 4% в годовом исчислении», - отметил Нестор.