Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую три дня назад 33-летнюю женщину

В среду, 8 ноября, в 10 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что близкие не могут связаться с 33-летним Хилле. Последний раз ее видели 8 ноября около полуночи на улице Туру в Тарту, она направлялась в сторону центра города.
Полиция побеседовала с родственниками и знакомыми Хилле и проверяет возможные места, куда она могла пойти.
Рост Хилле 174 см, у нее темно-каштановые волосы. На ней черная куртка с белыми горошинами и темные джинсы.
Полиция просит всех, кто видел Хилле или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.