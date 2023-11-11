Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую три дня назад 33-летнюю женщину

В среду, 8 ноября, в 10 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что близкие не могут связаться с 33-летним Хилле. Последний раз ее видели 8 ноября около полуночи на улице Туру в Тарту, она направлялась в сторону центра города.