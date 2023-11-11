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Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую три дня назад 33-летнюю женщину

rus.postimees.ee
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Пропавшая Хилле.
Пропавшая Хилле. Фото: Lõuna prefektuur

В среду, 8 ноября, в 10 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что близкие не могут связаться с 33-летним Хилле. Последний раз ее видели 8 ноября около полуночи на улице Туру в Тарту, она направлялась в сторону центра города.

Полиция побеседовала с родственниками и знакомыми Хилле и проверяет возможные места, куда она могла пойти.

Рост Хилле 174 см, у нее темно-каштановые волосы. На ней черная куртка с белыми горошинами и темные джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Хилле или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Фото: Полиция
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