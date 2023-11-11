На тропе здоровья случайный прохожий нашел щенка в плохом состоянии

В четверг случайный прохожий нашел щенка на тропе здоровья возле жилого района Май в Пярну. Животное доставили в Пярнуский приют для животных, где выяснилось, что здоровье щенка очень плохое, и его отвезли в ветеринарную клинику.
Руководитель отдела коммуникаций и сбора пожертвований Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйзамаа рассказала, что собака получила в клинике первое необходимое лечение. «Мы ждем результатов анализов, которые позволят определить точное состояние здоровья собаки, и тогда мы сможем действовать дальше», - сказала Мыйзамаа.
У собаки есть чип, но он не внесен в реестр, поэтому сведений о владельце нет. Фотографии несчастного щенка распространяются в социальных сетях в надежде, что, возможно, хозяин ищет своего любимца.
Пока владелец не объявится, счета за собаку в клинике будет оплачивать приют. Мыйзамаа призывает при желании поддержать оплату счетов пожертвованием. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте Varjupaikade MTÜ.