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На тропе здоровья случайный прохожий нашел щенка в плохом состоянии

Анника Аувяэрт
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Собаку нашли недалеко от жилого района Май в Пярну, на тропе здоровья, возле уличного прибрежного спортзала.
Собаку нашли недалеко от жилого района Май в Пярну, на тропе здоровья, возле уличного прибрежного спортзала. Фото: Varjupaikade MTÜ

В четверг случайный прохожий нашел щенка на тропе здоровья возле жилого района Май в Пярну. Животное доставили в Пярнуский приют для животных, где выяснилось, что здоровье щенка очень плохое, и его отвезли в ветеринарную клинику.

Руководитель отдела коммуникаций и сбора пожертвований Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйзамаа рассказала, что собака получила в клинике первое необходимое лечение. «Мы ждем результатов анализов, которые позволят определить точное состояние здоровья собаки, и тогда мы сможем действовать дальше», - сказала Мыйзамаа.

У собаки есть чип, но он не внесен в реестр, поэтому сведений о владельце нет. Фотографии несчастного щенка распространяются в социальных сетях в надежде, что, возможно, хозяин ищет своего любимца.

У щенка проблемы со здоровьем. Личность его владельца пока не установлена. 
У щенка проблемы со здоровьем. Личность его владельца пока не установлена. Фото: Varjupaikade MTÜ

Пока владелец не объявится, счета за собаку в клинике будет оплачивать приют. Мыйзамаа призывает при желании поддержать оплату счетов пожертвованием. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте Varjupaikade MTÜ.

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