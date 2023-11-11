На тропе здоровья случайный прохожий нашел щенка в плохом состоянии

Руководитель отдела коммуникаций и сбора пожертвований Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйзамаа рассказала, что собака получила в клинике первое необходимое лечение. «Мы ждем результатов анализов, которые позволят определить точное состояние здоровья собаки, и тогда мы сможем действовать дальше», - сказала Мыйзамаа.

У собаки есть чип, но он не внесен в реестр, поэтому сведений о владельце нет. Фотографии несчастного щенка распространяются в социальных сетях в надежде, что, возможно, хозяин ищет своего любимца.

У щенка проблемы со здоровьем. Личность его владельца пока не установлена. Фото: Varjupaikade MTÜ