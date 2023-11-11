Эксперт: большой первоначальный взнос при получении жилищного кредита не всегда лучше маленького

При получении кредита на покупку жилья может возникнуть соблазн сделать настолько большой первоначальный взнос, насколько позволяет кошелек, но это не всегда хорошая идея.
По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, вопрос о самофинансировании, несомненно, является одной из самых горячих тем при оформлении кредита на покупку жилья: хотя для определенных целевых групп возможно снижение первоначального взноса до 10%, банки уже нередко хотят получить от клиента 20%-ный первоначальный взнос. «Однако 15% – это наиболее распространенный и привычный взнос», – говорит Ребане.
Однако есть и такие покупатели, которые вносят больше минимальной суммы, предпочитая в качестве собственного взноса 30% или 40% от стоимости недвижимости. Если раньше эксперты рекомендовали делать минимально возможный первоначальный взнос, то сегодня ситуация изменилась из-за стремительного роста процентных ставок.
«Год или два назад я бы рекомендовал вносить как можно меньший процент, но сейчас, безусловно, настало время тщательно продумать размер первоначального взноса», – говорит Ребане.
Решение о размере собственного взноса зависит от требований банка, финансовых возможностей заявителя и того, как он планирует использовать накопленные деньги. В зависимости от ситуации, возможно, имеет смысл сделать меньший первоначальный взнос по жилищному кредиту, а остальные деньги инвестировать. «Если молодой человек хочет начать инвестировать или уже делает это и рассчитывает заработать на инвестициях больше, чем будет сумма процентов выплачиваемых банку, то всегда стоит рассмотреть возможность внесения минимально возможного первоначального взноса, чтобы инвестировать свободные средства», – говорит Ребане.
Однако если интерес к инвестированию отсутствует, то в условиях высоких процентных ставок имеет смысл по возможности увеличить размер взноса. «Это, прежде всего, разумный шаг, позволяющий снизить ежемесячные процентные расходы, которые в настоящее время по жилищным кредитам довольно высоки», – рекомендует он.
Молодые люди часто стремятся к тому, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке был как можно меньше, и поэтому берут кредиты на максимально возможный срок. Однако им стоит задуматься о том, как долго они планируют проживать в доме, приобретенном за счет кредита, поскольку это знание также может быть грамотно использовано для облегчения бремени кредита.
«Если недвижимость планируется приобрести, например, на ближайшие пять лет и выбран аннуитетный график, то многие покупатели не задумываются о том, что при таком графике в первые годы будут большие выплаты по процентам и меньше будут возвратные платежи по самому кредиту. Таким образом, стоимость процентов в первые пять лет оказывается в несколько раз выше, а сумма кредита будет уменьшаться очень медленно», – объясняет Ребане.
Для того чтобы покупателю было выгоднее продать недвижимость после погашения части кредита, с учетом этих данных стоит по возможности увеличить первоначальный взнос, а также продумать график погашения, например, равными частями основного долга. «Конечно, многое зависит от средств и потребностей клиента – размер первоначального взноса, продолжительность срока кредитования и выбранный график погашения. Поэтому я бы рекомендовал в любом случае проконсультироваться с представителем банка и составить оптимальный план», – заключает Ребане.