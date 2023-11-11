Эксперт: большой первоначальный взнос при получении жилищного кредита не всегда лучше маленького

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, вопрос о самофинансировании, несомненно, является одной из самых горячих тем при оформлении кредита на покупку жилья: хотя для определенных целевых групп возможно снижение первоначального взноса до 10%, банки уже нередко хотят получить от клиента 20%-ный первоначальный взнос. «Однако 15% – это наиболее распространенный и привычный взнос», – говорит Ребане.

Однако есть и такие покупатели, которые вносят больше минимальной суммы, предпочитая в качестве собственного взноса 30% или 40% от стоимости недвижимости. Если раньше эксперты рекомендовали делать минимально возможный первоначальный взнос, то сегодня ситуация изменилась из-за стремительного роста процентных ставок.

«Год или два назад я бы рекомендовал вносить как можно меньший процент, но сейчас, безусловно, настало время тщательно продумать размер первоначального взноса», – говорит Ребане.

Решение о размере собственного взноса зависит от требований банка, финансовых возможностей заявителя и того, как он планирует использовать накопленные деньги. В зависимости от ситуации, возможно, имеет смысл сделать меньший первоначальный взнос по жилищному кредиту, а остальные деньги инвестировать. «Если молодой человек хочет начать инвестировать или уже делает это и рассчитывает заработать на инвестициях больше, чем будет сумма процентов выплачиваемых банку, то всегда стоит рассмотреть возможность внесения минимально возможного первоначального взноса, чтобы инвестировать свободные средства», – говорит Ребане.