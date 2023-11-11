В Эстонии некоторые украинские беженцы рискуют остаться без средств к существованию

Пенсионный фонд Украины передал важную информацию для проживающих в Эстонии беженцев, которые получают украинскую пенсию. Есть риск, что люди перестанут получать пенсию, и времени для действий критически мало, предупредили в Департаменте социального страхования Эстонии.
Согласно текущим правилам, раз в год человек, получающий украинскую пенсию напрямую от Украины на свой расчетный счет и проживающий за границей на основании временной защиты, должен засвидетельствовать свое нахождение в живых. Это нужно сделать самое позднее до конца года. Если эта процедура не выполнена, человеку перестают выплачивать пенсию.
Документ о том, что человек жив, выдает посольство Украины. Этот документ пенсионер должен сам отправить на почтовый адрес того управления в Украине, откуда он получает пенсию.
К документу прилагают заверенные копии действующего паспорта гражданина Украины и документа о праве проживания на территории Эстонии. Копии заверяют либо в посольстве, либо у нотариуса (это платная услуга).
Пенсионный фонд Украины советует пенсионерам не медлить с предоставлением справки.
В Департаменте социального страхования Эстонии предупредили, что они в этом процессе посредником не являются.