В Эстонии некоторые украинские беженцы рискуют остаться без средств к существованию

Согласно текущим правилам, раз в год человек, получающий украинскую пенсию напрямую от Украины на свой расчетный счет и проживающий за границей на основании временной защиты, должен засвидетельствовать свое нахождение в живых. Это нужно сделать самое позднее до конца года. Если эта процедура не выполнена, человеку перестают выплачивать пенсию.

Документ о том, что человек жив, выдает посольство Украины. Этот документ пенсионер должен сам отправить на почтовый адрес того управления в Украине, откуда он получает пенсию.

К документу прилагают заверенные копии действующего паспорта гражданина Украины и документа о праве проживания на территории Эстонии. Копии заверяют либо в посольстве, либо у нотариуса (это платная услуга).

Пенсионный фонд Украины советует пенсионерам не медлить с предоставлением справки.